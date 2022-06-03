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Как Россия ответит на санкции Тайваня

Решение проблемы чипов завершится в промежутке до пяти лет, когда в России построят собственные заводы по производству микросхем, возможно, при участии китайских инвесторов.

Опубликовано 2 июня 2022, 21:40
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Фото © Ryan Pyle / Corbis via Getty Images

Фото © Ryan Pyle / Corbis via Getty Images

Очередные антироссийские санкции ввёл Тайвань. Министерство экономики островного государства запретило поставлять в Россию микрочипы с тактовой частотой более 25 МГц. Кроме того, вводится запрет на импорт микросхем, у которых более 144 контактов, и литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем. Вместе с Россией под санкции попала Белоруссия. Власти Тайваня считают, что сопредельное государство может быть использовано для обхода санкций.

Ответные меры

Правительство России ограничило до 31 декабря 2022 года экспорт инертных газов, в том числе неона. Данный газ используется для лазерных установок систем литографии при производстве микросхем. На долю России приходилось почти 30% от мировых поставок. Таким образом, поставщики чипов столкнутся с проблемой при производстве. А это значит, что диалог между странами возможен. При этом ценник на газы после начала специальной операции российских войск на Украине только вырос.

Россия является одним из основных поставщиков на рынок. Это значит, что вопрос состоит в том, есть ли у производителей микросхем запас инертных газов. Более того, есть другие составляющие технологического процесса, где Россия имеет серьёзную долю как поставщик, — отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Фото © In Pictures Ltd. / Corbis via Getty Images

Фото © In Pictures Ltd. / Corbis via Getty Images

В связи с остановкой производства на заводах двух крупнейших поставщиков неона "Крионина" и "Ингаза" в мире сложился дефицит и цена уже прыгнула в девять раз. Второй и третий крупные поставщики газа Китай и Россия. У каждого доля примерно 30%, и что интересно, в Китае, как и в России, неон производят в виде побочного продукта, получаемого в процессе выплавки стали, — пояснил политолог Александр Роджерс.

Где брать микросхемы

Вместе с тем актуальность вопроса об обеспечении российских производителей микросхемами не теряется. Алексей Зубец отметил, что прежде Россия часть микросхем брала из гражданской продукции, а потом перепрофилировала их. Сегодня ситуация может повториться. Однако у России остаются источники, где можно брать компоненты. Есть надежда и на внутренних производителей, которые могут покрыть часть потребностей. Зарубежные рынки закрываются не полностью. Остаются страны, где можно купить микросхемы, в том числе Китай и несколько других. Также никто не запретит обходить санкции через третьи страны.

Мы будем закупать микросхемы у тех стран, которые будут получать от нас неон, в частности у Малайзии. Из тех предложений, которые сегодня есть, Малайзия наиболее реальный вариант, — считает политолог Марат Баширов.

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Эксперты сходятся во мнении, что России требуется восстанавливать своё производство микросхем. Делать это нужно с учётом того, что советская производственная база ещё не полностью разрушена.

Собственное производство

Завод по производству микросхем может стоить несколько миллиардов долларов. Для него нужно оборудование, которое, вполне возможно, западные партнёры не продадут, — пояснил Алексей Зубец.

Фото © Alexis DUCLOS / Gamma-Rapho via Getty Images

Фото © Alexis DUCLOS / Gamma-Rapho via Getty Images

Для того чтобы решить вопрос с собственным производством, по его мнению, потребуется около пяти лет. При этом по оптимистичному сценарию ситуация с отечественными микросхемами может измениться через два года. В реализации российских проектов могут помочь Белоруссия, где ещё осталось производство, и Китай. Если с Белоруссией понятно, то в Китае понимают, что если западные страны смогут дожать Россию, то Китай будет следующим, предполагает Алексей Зубец.

Ко всему прочему, возможна кооперация России и Китая при производстве. Сейчас Тайвань делает микроэлектронику на тонких пластинах, которые не греются и имеют высокую производительность. Это не является секретной информацией, но проектировать их надо уметь. Кроме того, нужно оборудование. Совместные усилия помогут наладить производство.

В войне микросхем Россия выйдет победителем, если только научится делать микросхемы сама, прогнозирует Алексей Зубец. С закрытием экспорта неона мировые потребители увидят взвинченные цены, но при этом с трудностями столкнутся и в России. Учитывая, что технологии известны, сейчас есть шанс решить проблему импортозамещения.

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Фото © Guo Junfeng / VCG via Getty Images

Почему в России не строили собственных заводов по производству микросхем?

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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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