Как Россия ответит на санкции Тайваня Решение проблемы чипов завершится в промежутке до пяти лет, когда в России построят собственные заводы по производству микросхем, возможно, при участии китайских инвесторов. 36296 36296 Фото © Ryan Pyle / Corbis via Getty Images

Очередные антироссийские санкции ввёл Тайвань. Министерство экономики островного государства запретило поставлять в Россию микрочипы с тактовой частотой более 25 МГц. Кроме того, вводится запрет на импорт микросхем, у которых более 144 контактов, и литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем. Вместе с Россией под санкции попала Белоруссия. Власти Тайваня считают, что сопредельное государство может быть использовано для обхода санкций.

Ответные меры

Правительство России ограничило до 31 декабря 2022 года экспорт инертных газов, в том числе неона. Данный газ используется для лазерных установок систем литографии при производстве микросхем. На долю России приходилось почти 30% от мировых поставок. Таким образом, поставщики чипов столкнутся с проблемой при производстве. А это значит, что диалог между странами возможен. При этом ценник на газы после начала специальной операции российских войск на Украине только вырос.

— Россия является одним из основных поставщиков на рынок. Это значит, что вопрос состоит в том, есть ли у производителей микросхем запас инертных газов. Более того, есть другие составляющие технологического процесса, где Россия имеет серьёзную долю как поставщик, — отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

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— В связи с остановкой производства на заводах двух крупнейших поставщиков неона — "Крионина" и "Ингаза" — в мире сложился дефицит и цена уже прыгнула в девять раз. Второй и третий крупные поставщики газа — Китай и Россия. У каждого доля примерно 30%, и что интересно, в Китае, как и в России, неон производят в виде побочного продукта, получаемого в процессе выплавки стали, — пояснил политолог Александр Роджерс.

Где брать микросхемы

Вместе с тем актуальность вопроса об обеспечении российских производителей микросхемами не теряется. Алексей Зубец отметил, что прежде Россия часть микросхем брала из гражданской продукции, а потом перепрофилировала их. Сегодня ситуация может повториться. Однако у России остаются источники, где можно брать компоненты. Есть надежда и на внутренних производителей, которые могут покрыть часть потребностей. Зарубежные рынки закрываются не полностью. Остаются страны, где можно купить микросхемы, в том числе Китай и несколько других. Также никто не запретит обходить санкции через третьи страны.

— Мы будем закупать микросхемы у тех стран, которые будут получать от нас неон, в частности у Малайзии. Из тех предложений, которые сегодня есть, Малайзия наиболее реальный вариант, — считает политолог Марат Баширов.

Эксперты сходятся во мнении, что России требуется восстанавливать своё производство микросхем. Делать это нужно с учётом того, что советская производственная база ещё не полностью разрушена.

Собственное производство

— Завод по производству микросхем может стоить несколько миллиардов долларов. Для него нужно оборудование, которое, вполне возможно, западные партнёры не продадут, — пояснил Алексей Зубец.

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Для того чтобы решить вопрос с собственным производством, по его мнению, потребуется около пяти лет. При этом по оптимистичному сценарию ситуация с отечественными микросхемами может измениться через два года. В реализации российских проектов могут помочь Белоруссия, где ещё осталось производство, и Китай. Если с Белоруссией понятно, то в Китае понимают, что если западные страны смогут дожать Россию, то Китай будет следующим, предполагает Алексей Зубец.

Ко всему прочему, возможна кооперация России и Китая при производстве. Сейчас Тайвань делает микроэлектронику на тонких пластинах, которые не греются и имеют высокую производительность. Это не является секретной информацией, но проектировать их надо уметь. Кроме того, нужно оборудование. Совместные усилия помогут наладить производство.

В войне микросхем Россия выйдет победителем, если только научится делать микросхемы сама, прогнозирует Алексей Зубец. С закрытием экспорта неона мировые потребители увидят взвинченные цены, но при этом с трудностями столкнутся и в России. Учитывая, что технологии известны, сейчас есть шанс решить проблему импортозамещения.

Фото © Guo Junfeng / VCG via Getty Images Почему в России не строили собственных заводов по производству микросхем? 0 Потому что покупать было удобнее Потому что это очень дорого