Кириенко вручил военкорам Первую Национальную премию интернет-контента

Блоги военных корреспондентов, которые работают в зоне проведения специальной военной "Операции Z" на Украине, отмечены Национальной премией интернет-контента. Первый зампред администрации президента России Сергей Кириенко назвал это очень справедливым решением.

"Сегодня, с этой сцены и с экрана очень часто звучало, что самое главное — это правда. Людям нужна правда, чтобы её доносить, требуется высочайший профессионализм, честность, искренность и, конечно, лауреатам, которых мы приветствуем, требуется невероятное личное мужество", — отметил Кириенко, вручая награды военкорам.

Военные корреспонденты ВГТРК, "Первого канала", RT, "Комсомольской Правды" и "Сегодня.ру" отмечены наградами в специальной номинации "Сила в правде", которая является своеобразной отсылкой к культовому фильму "Брат-2". Она присуждена "за безоговорочный профессиональный героизм, продиктованный исключительно личным выбором". В спецноминациях награждаются проекты, ориентированные на актуальную общественную повестку.

Премией отмечены военкоры Александр Сладков, Евгений Поддубный и Андрей Руденко (ВГТРК), Александр Коц и Дмитрий Стешин ("Комсомольская Правда"), Юрий Котёнок ("Сегодня.ру"), Ирина Куксенкова ("Первый канал"), Андрей Филатов (RT), Семён Пегов (автор проекта WarGonzo), блогер, публицист и ополченец Максим Фомин (Владлен Татарский). Пегов и его проект WarGonzo также стал обладателем приза в специальной номинации "От первого лица" как "самый читаемый телеграм-канал с места событий от первого лица". Большая часть военкоров прислала видеообращения, лично присутствовать на церемонии смогли Ирина Куксенкова, Евгений Поддубный и Александр Коц. Всего на церемонии призы были вручены в восьми спецкатегориях.

"Огромное спасибо, что отметили нашу работу — это очень приятно и даёт внутренние моральные силы делать что-то вновь, продолжать свою работу, продолжать доносить для людей правду", — сказала со сцены Ирина Куксенкова.