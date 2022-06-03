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Опубликовано 2 июня 2022, 22:32
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Кириенко вручил военкорам Первую Национальную премию интернет-контента

Блоги военных корреспондентов, которые работают в зоне проведения специальной военной "Операции Z" на Украине, отмечены Национальной премией интернет-контента. Первый зампред администрации президента России Сергей Кириенко назвал это очень справедливым решением.

"Сегодня, с этой сцены и с экрана очень часто звучало, что самое главное — это правда. Людям нужна правда, чтобы её доносить, требуется высочайший профессионализм, честность, искренность и, конечно, лауреатам, которых мы приветствуем, требуется невероятное личное мужество", отметил Кириенко, вручая награды военкорам.

Военные корреспонденты ВГТРК, "Первого канала", RT, "Комсомольской Правды" и "Сегодня.ру" отмечены наградами в специальной номинации "Сила в правде", которая является своеобразной отсылкой к культовому фильму "Брат-2". Она присуждена "за безоговорочный профессиональный героизм, продиктованный исключительно личным выбором". В спецноминациях награждаются проекты, ориентированные на актуальную общественную повестку.

Премией отмечены военкоры Александр Сладков, Евгений Поддубный и Андрей Руденко (ВГТРК), Александр Коц и Дмитрий Стешин ("Комсомольская Правда"), Юрий Котёнок ("Сегодня.ру"), Ирина Куксенкова ("Первый канал"), Андрей Филатов (RT), Семён Пегов (автор проекта WarGonzo), блогер, публицист и ополченец Максим Фомин (Владлен Татарский). Пегов и его проект WarGonzo также стал обладателем приза в специальной номинации "От первого лица" как "самый читаемый телеграм-канал с места событий от первого лица". Большая часть военкоров прислала видеообращения, лично присутствовать на церемонии смогли Ирина Куксенкова, Евгений Поддубный и Александр Коц. Всего на церемонии призы были вручены в восьми спецкатегориях.

"Огромное спасибо, что отметили нашу работу — это очень приятно и даёт внутренние моральные силы делать что-то вновь, продолжать свою работу, продолжать доносить для людей правду", сказала со сцены Ирина Куксенкова.

Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира "Азова" Паламара
Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира "Азова" Паламара

Как писал Лайф ранее, именно военкор Куксенкова сообщила о сдаче в плен замкомандира "Азова" Калины и комбрига Волыны.

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Telegram-канал / спецкор RT/ vgor999

Арина Родионова
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