Российский С-300 сработал в Херсоне
Над Херсоном вновь слышны мощные взрывы. Как сообщили в Министерстве обороны России, там был задействован зенитный ракетный комплекс С-300.
"Сработал С-300", — уточнили в военном ведомстве. Как пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, в Херсоне дважды сработала система противовоздушной обороны.
Ранее над Херсоном был сбит украинский беспилотник "Байрактар". Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, Киев не наносил ударов по городу, однако на движение летательного аппарата отреагировал зенитный ракетный комплекс С-300.
ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ