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Регион
Опубликовано 3 июня 2022, 18:55
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Российский С-300 сработал в Херсоне

Над Херсоном вновь слышны мощные взрывы. Как сообщили в Министерстве обороны России, там был задействован зенитный ракетный комплекс С-300.

"Сработал С-300", — уточнили в военном ведомстве. Как пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, в Херсоне дважды сработала система противовоздушной обороны.

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Ранее над Херсоном был сбит украинский беспилотник "Байрактар". Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, Киев не наносил ударов по городу, однако на движение летательного аппарата отреагировал зенитный ракетный комплекс С-300.

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ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ

Николь Вербер
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