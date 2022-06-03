Российский С-300 сработал в Херсоне

Над Херсоном вновь слышны мощные взрывы. Как сообщили в Министерстве обороны России, там был задействован зенитный ракетный комплекс С-300.

"Сработал С-300", — уточнили в военном ведомстве. Как пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, в Херсоне дважды сработала система противовоздушной обороны.