ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя

Украинские войска подожгли тонны зерна, которое содержалось в хранилищах Мариупольского морского порта. Как сообщил советник главы Правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин, в процессе тушения ничего спасти не удалось. Он заявил, что зерно теперь и запаху, и по внешнему виду для дальнейшего использования непригодно.

"В основном, большая его часть. И это обусловлено тем, что противник, отступая из порта, поджёг зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике, чтобы невозможно было его использовать каким-то образом. Тушили его несколько дней, но безуспешно", — сказал Гагин РИА "Новости".

По его оценке, речь идёт о тоннах зерна. Сельхозпродукция в большом объёме рассыпана по территории, повсюду заметны очаги тления, в воздухе витает запах гнили и гари.