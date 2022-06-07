Аналитик назвал положение ВСУ в Северодонецке критическим

Положение украинских военных под Северодонецком стало критичным: ждать им помощи неоткуда, отметил военный эксперт и аналитик Михаил Онуфриенко.

"В Киеве радостно рапортовали, что благодаря переброшенным подразделениям наёмников и спецназу Главного управления разведки удалось отбить половину города. Но уже в обед понедельника стало известно, что эти "переможные" сообщения превратились в "зраду", — цитирует Онуфриенко телеканал "360".

Аналитик отмечает, что противник по-прежнему контролирует промзону и прилегающий к ней квартал — и об этом, опять же, сообщил Киев, а также губернатор Луганщины Гайдай. Появилась, по словам Онуфриенко, информация, что Главное управление разведки там действительно работало, потому что глава ведомства Буданов сфотографировался на фоне подбитого танка Т-62Б. Однако, как отмечает эксперт, танк почему-то оказался именно ВСУ.

"Возможно, российского танка не нашлось в безопасной зоне. Так или иначе, положение в Северодонецке у противника критичное — и лучше оно не стало", — констатирует эксперт.