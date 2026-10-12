15 айфонов за 75 рублей: Россиянин три года судился с магазином и победил

Житель Тюмени после трёх лет судебных разбирательств добился передачи ему дорогостоящей техники, которую он заказал по пять рублей за единицу. Магазин отменил покупки, сославшись на техническую ошибку, однако так и не смог доказать, что сбой действительно произошёл. Решение принял Тюменский районный суд.

Руслан ещё в 2022 году оформил 30 заказов на общую сумму 180 рублей. В список вошли iPhone 11, 12, 12 mini, 13 Pro и XS, а также другие смартфоны, планшеты, умные часы, наушники, роутеры и игровые приставки. Покупатель оплатил товары и получил чеки, но продавец отменил заказы.

Первые две судебные инстанции поддержали магазин, посчитав, что низкие цены могли появиться из-за технической ошибки. Однако при дальнейшем рассмотрении выяснилось, что продавец не представил доказательств сбоя, несмотря на неоднократные требования суда.

В итоге магазин обязали передать покупателю заказанную технику за 180 рублей, выплатить 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и ещё 5 тысяч рублей потребительского штрафа. Продавец попытался оспорить решение в кассационном суде общей юрисдикции, но безуспешно.

Решение исполнили: часть заказанных устройств мужчина получил, а за смартфоны, которые к тому времени сняли с продажи, ему выплатили денежную компенсацию.

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