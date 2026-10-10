«Росатом» выиграл многолетний суд с финской Fennovoima о строительстве АЭС

«Росатом» добился победы в многолетнем разбирательстве с финской Fennovoima из-за сорванного строительства АЭС «Ханхикиви-1». Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) признал неправомерным односторонний отказ от контракта. Об этом сообщила пресс-служба российской госкорпорации.

Соглашение о возведении атомной станции на севере Финляндии стороны заключили ещё в 2013 году. Проект предусматривал создание энергоблока мощностью 1200 МВт с реактором поколения «3+». Стоимость работ оценивалась в 7–7,5 миллиарда евро.

Планировалось, что новая АЭС обеспечит около 10% потребностей страны в электричестве. При этом предприятия Финляндии и других государств Евросоюза могли получить заказы на сумму до 2,7 миллиарда евро.

Однако в мае 2022 года Fennovoima прекратила сотрудничество, объяснив своё решение задержками строительства и ухудшением политической обстановки.

Арбитраж установил, что на момент расторжения соглашения реализация проекта продолжалась, а структуры «Росатома» продвигались в получении необходимых разрешений.

Глава госкорпорации Алексей Лихачёв приветствовал вердикт, но подчеркнул, что судебное противостояние ещё не завершено.

«Сегодняшняя победа важная, но не окончательная», — заявил он.

По словам руководителя «Росатома», компания продолжит отстаивать свои интересы. Ещё в 2022 году международный совет по разрешению споров также признал прекращение контракта необоснованным.

Теперь предстоит определить размер возможных компенсаций. Госкорпорация инициировала и другие разбирательства, поэтому окончательные финансовые последствия для финской стороны пока неизвестны.

Ранее Life.ru сообщал о получении Россией заказов на строительство девяти атомных электростанций малой мощности. В Минэнерго отметили растущий интерес зарубежных партнёров к отечественным атомным технологиям. Особые перспективы для таких проектов видят в Африке, где российские разработки могут помочь обеспечить население доступной электроэнергией.