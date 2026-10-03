Медведев: Россия и Иран обсуждают строительство ещё одной АЭС

Россия и Иран обсуждают возможность строительства ещё одной атомной электростанции, а также АЭС малой мощности. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

По его словам, первый энергоблок АЭС «Бушер», построенный по российскому проекту, работает на полной мощности. Станция позволяет Ирану сокращать расход нефтяных ресурсов на производство электроэнергии.

«С учётом этого в повестке дня сохраняется вопрос создания ещё одной атомной станции, а также атомных станций малой мощности», — заявил Медведев.

Россия и Иран уже обсуждают отдельное сотрудничество по малой атомной энергетике. Ранее «Росатом» и Организация по атомной энергии Ирана подписали меморандум о взаимодействии в сооружении АЭС малой мощности

Параллельно продолжается расширение АЭС «Бушер». На площадке сооружаются энергоблоки № 2 и 3, а в сентябре «Росатом» увеличил число российских специалистов, задействованных в проекте.

22 сентября «Росатом» сообщил об увеличении числа российских специалистов на АЭС «Бушер» до 63 человек. Они вместе с иранскими подрядчиками работают над сооружением второго и третьего энергоблоков станции.