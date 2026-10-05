Глава Минэнерго Цивилёв: Россия получила девять заказов на АЭС малой мощности

Россия получила заказы на девять атомных электростанций малой мощности, заявил министр энергетики Сергей Цивилёв в ходе турне по Африке. По его словам, интерес к таким объектам сохраняется, потенциальные заказчики готовы приобретать дополнительные станции.

«У нас сейчас уже девять атомных электростанций малой мощности в заказе», — отметил собеседник RT.

Глава Минэнерго добавил, что российская атомная отрасль располагает отработанными технологиями строительства как крупных АЭС, так и небольших наземных и плавучих станций. Кроме того, РФ уже приступила к строительству атомных станций нового поколения с замкнутым циклом.

Цивилёв обратил внимание на безопасность и надёжность отечественных разработок. Развитие атомной отрасли министр считает одним из ключевых способов решить энергетические проблемы Африки. По его оценке, жителям континента важно обеспечить не только техническую возможность получать электричество, но и приемлемую стоимость энергии.

Ранее Life.ru сообщал, что в России планируют построить 38 новых атомных энергоблоков до 2042 года. Программа должна компенсировать вывод старых мощностей и увеличить долю атомной генерации страны до 25% к 2045 году.