Цивилёв заявил о готовности России поделиться с Африкой сельхозтехнологиями
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Россия готова передавать африканским странам сельскохозяйственные технологии, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв во время поездки по континенту. По его словам, сотрудничество уже включает поставки продовольствия, вакцин для животных и минеральных удобрений.
«Наша задача — сделать так, чтобы потом каждая страна могла дойти до такого уровня развития сельского хозяйства, чтобы смогла в основном свои потребности обеспечивать за счёт собственного производства», — рассказал министр в интервью RT.
Особое значение он придал внедрению новых методов земледелия. Москва готова предоставить необходимые разработки и помочь с подготовкой специалистов. Аналогичный подход Россия предлагает в добыче полезных ископаемых.
Цивилёв отметил, что прежде ресурсы африканских стран зачастую разрабатывали хищнически: почти всё вывозили, а самим государствам оставалось мало. Передача технологий должна помочь наладить работу с учётом местных природных условий и экологических требований.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил президента Сенегала на саммит Россия — Африка. Дипломат выразил надежду, что Бассиру Диомай Фай приедет в Москву 28–29 октября.
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