Цивилёв заявил о готовности России поделиться с Африкой сельхозтехнологиями

Россия готова передавать африканским странам сельскохозяйственные технологии, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв во время поездки по континенту. По его словам, сотрудничество уже включает поставки продовольствия, вакцин для животных и минеральных удобрений.

«Наша задача — сделать так, чтобы потом каждая страна могла дойти до такого уровня развития сельского хозяйства, чтобы смогла в основном свои потребности обеспечивать за счёт собственного производства», — рассказал министр в интервью RT.

Особое значение он придал внедрению новых методов земледелия. Москва готова предоставить необходимые разработки и помочь с подготовкой специалистов. Аналогичный подход Россия предлагает в добыче полезных ископаемых.

Цивилёв отметил, что прежде ресурсы африканских стран зачастую разрабатывали хищнически: почти всё вывозили, а самим государствам оставалось мало. Передача технологий должна помочь наладить работу с учётом местных природных условий и экологических требований.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил президента Сенегала на саммит Россия — Африка. Дипломат выразил надежду, что Бассиру Диомай Фай приедет в Москву 28–29 октября.