По меньшей мере 15 человек пострадали из-за превышения концентрации хлора в бассейне отеля Ling Bao, расположенного на территории парка развлечений Phantasialand в немецком городе Брюль. Четверых гостей доставили в больницу. Об этом сообщает издание Bild.

Медики осмотрели всех 15 пострадавших. Одного человека госпитализировали с травмами средней степени тяжести, ещё троих — с лёгкими. Остальным помощь оказали на месте, их состояние не потребовало госпитализации.

По данным Bild, причиной происшествия стала техническая неисправность системы хлорирования воды. Из-за сбоя в бассейне оказалось слишком много хлора.

О проблеме стало известно после того, как несколько посетителей почувствовали себя плохо. На место прибыли экстренные службы, специалисты проверили оборудование и обнаружили превышение допустимой концентрации вещества.

Дозирующую установку отключили для проверки и ремонта. Сам бассейн закрыли.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем происшествии в пятизвёздочном отеле Asteria Family Resort Side в турецкой Анталье. Во время обработки бассейна сторонней компанией произошёл выброс хлора, пары распространились по территории гостиницы. Пострадали 25 туристов, в том числе пятеро россиян. Всех осмотрели медики, после оказания помощи отдыхающих отпустили, а после проверки отелю разрешили продолжить работу.