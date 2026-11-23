Заброшенный дом или дачу можно попытаться оформить в собственность через механизм приобретательной давности. Для этого необходимо открыто, непрерывно и добросовестно владеть недвижимостью как своей в течение 15 лет. Об этом 360.ru рассказал юрист, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

По словам специалиста, одного факта проживания в чужом доме недостаточно. Человек должен самостоятельно содержать недвижимость, следить за состоянием участка и не скрывать, что фактически распоряжается имуществом как собственным.

В частности, важно оплачивать коммунальные услуги, проводить ремонт, ухаживать за территорией и поддерживать дом в надлежащем состоянии.

«Важно понимать, что речь идёт не просто о проживании в чужом доме. Человек должен фактически относиться к нему как к своему имуществу: поддерживать его в надлежащем состоянии, проводить ремонт, оплачивать коммунальные услуги, следить за земельным участком, не скрывать своего владения», — пояснил Матюшенков.

Чтобы получить право собственности, необходимо обратиться в суд и представить доказательства соблюдения всех условий приобретательной давности. Если решение будет положительным, право на недвижимость потребуется зарегистрировать в Росреестре.

При этом 15 лет владения сами по себе не гарантируют получение дома или участка. Суд оценивает обстоятельства конкретного случая, в том числе добросовестность и непрерывность владения.