Россияне могут бесплатно получить земельный участок не только по программам «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», но и благодаря региональным льготам или участию в жилищно-строительных кооперативах с господдержкой. О доступных вариантах РИА «Новости» рассказала первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина.

Самый известный способ — программа «Дальневосточный гектар», позволяющая любому гражданину РФ получить до одного гектара земли в безвозмездное пользование на пять лет. Участок можно использовать для строительства дома, ведения сельского хозяйства или бизнеса. После освоения землю разрешается оформить в собственность либо взять в аренду на срок до 49 лет.

С 2021 года аналогичная программа действует и в Арктике. Она распространяется на определённые территории Карелии, Коми, Архангельской и Мурманской областей, Красноярского края, ЯНАО и НАО. Подать заявку на получение участка можно через «Госуслуги» или платформу «НаДальнийВосток.рф». По словам депутата, рассмотрение обычно занимает около месяца.

На бесплатную землю также могут претендовать отдельные льготные категории граждан, включая многодетные семьи, Героев России и СССР, ветеранов боевых действий, участников СВО, людей с инвалидностью и семьи с детьми-инвалидами. Однако конкретные условия, требования к заявителям и порядок предоставления участков определяются действующим законодательством, в том числе региональным.

Ещё один вариант — жилищно-строительные кооперативы с государственной поддержкой. Землю для них государство предоставляет бесплатно, а вступить в такие объединения при соблюдении установленных требований могут многодетные семьи, молодые учёные, педагоги, медики, военнослужащие, госслужащие, сотрудники органов внутренних дел и другие специалисты. На строительство жилья отводится от трёх до пяти лет.

Стенякина посоветовала сначала выбрать подходящую программу, а затем подготовить документы. В зависимости от механизма поддержки заявление можно направить через МФЦ, местную администрацию, региональный департамент имущества или электронные сервисы.

Ранее Life.ru побывал в Хабаровском крае и показал, во что россияне превращают бесплатно полученные гектары. На такой земле уже появились туристические базы, глэмпинги и фермерские хозяйства. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики на июль 2026 года, участниками программы стали более 168 тысяч человек, а свыше 31 тысячи участков оформили в собственность или аренду. При этом бесплатное получение земли не избавляет от расходов на строительство, коммуникации и обустройство территории. Кроме того, Life.ru рассказывал о мерах поддержки многодетных семей в Подмосковье, где при соблюдении установленных условий вместо участка можно получить компенсацию в размере 400 тысяч рублей.