Получить гектар бесплатно и начать новую жизнь: Life.ru рассказывает о тех, кто попробовал

Десять лет назад россиянам предложили бесплатно брать землю на Дальнем Востоке. Сегодня на этих участках стоят дома, фермы и туристические базы. Life.ru побывал в Хабаровском крае и посмотрел, во что на самом деле может превратиться «дальневосточный гектар» — от глэмпинга в тайге до базы, откуда туристы отправляются искать китов.

Получить от государства гектар земли бесплатно звучит примерно как начало объявления, в котором где-нибудь ближе к концу обязательно обнаружится мелкий шрифт.

Гектар где-нибудь у реки. Построить дом. Открыть базу отдыха. Выращивать ягоды. Или вообще бросить прежнюю жизнь и заняться туризмом на берегу Охотского моря.

Но программе «Дальневосточный гектар» в 2026 году исполнилось уже десять лет, поэтому её результаты теперь можно оценивать не по обещаниям, а по тому, что успели сделать люди на полученной земле.

Life.ru отправился в Хабаровский край и нашёл один из таких проектов.

Четыре домика, которые начались с бесплатной земли

Примерно в 130 километрах от Хабаровска, на берегу горной реки Хор, работает база отдыха «Заимка Узалы».

Вокруг — тайга. На территории — современные A-frame-дома, баня с панорамными окнами, ресторан, горячие чаны и глэмпинги.

Фото © Life.ru / Артём Щуковский

И часть этого комплекса стоит именно на земле, полученной по программе «Дальневосточный гектар». На бесплатном участке разместились четыре глэмпинга.

Соучредитель базы Александр Сафронов рассказал Life.ru, что идея появилась во время поездок на горную рыбалку. Красивых диких мест вокруг хватало, а комфортной инфраструктуры — нет.

Так возникла довольно простая бизнес-идея: построить место, куда можно приехать практически в тайгу, но не жить при этом в палатке без горячей воды.

Сегодня «Заимка Узалы» может одновременно принять до 50 человек. Сюда приезжают жители Хабаровского и Приморского краёв, Амурской области, туристы из центральной России; были даже гости из Австралии. Самая высокая загрузка приходится на май и осенний сезон.

То есть гектар здесь оказался не финальным призом, а первым активом бизнеса.

ВИДЕО © LIFE.ru: и. о. министра туризма Хабаровского края Марина Ярцева рассказывает о развитии туризма в регионе, а учредитель «Заимки Узалы» Александр Сафронов показывает, во что удалось превратить землю, полученную по программе «Гектар».

Так землю действительно дают бесплатно?

Да. Но слово «дают» здесь требует пояснения.

Программа позволяет гражданину России получить до одного гектара земли на доступных для программы территориях Дальнего Востока и Арктики. Использовать участок можно для строительства дома, сельского хозяйства, туризма или собственного бизнеса.

Но государство не вручает человеку свидетельство о собственности сразу после выбора красивой точки на карте.

Сначала участок предоставляется в безвозмездное пользование.

Схема в упрощённом виде выглядит так:

человек выбирает участок на электронной карте; подаёт заявление; получает землю в бесплатное пользование; определяет, как собирается её использовать; осваивает участок; спустя 4,5 года может подать заявление на оформление земли в собственность или долгосрочную аренду.

Фото © Life.ru / Артём Щуковский

На выбор вида разрешённого использования отводится до двух лет.

С 2026 года процедуру дополнительно переводят в полностью цифровой формат: участок можно выбрать на интерактивной карте Национальной системы пространственных данных, там же сформировать его схему, подать заявление и подписать необходимые документы.

То есть бесплатный гектар — это не бесплатная недвижимость.

Землю действительно можно получить без покупки, но дом, дорогу, электричество, воду, стройматериалы и сам бизнес государство автоматически вместе с координатами участка не выдаёт.

И именно здесь начинается самая интересная часть программы.

Получить гектар проще, чем его освоить

На электронной карте участок выглядит как несколько линий.

В реальности за ними могут скрываться лес, отсутствие нормального подъезда, десятки километров до ближайшей инфраструктуры и необходимость практически с нуля решать вопрос с коммуникациями.

Поэтому успешный «гектар» обычно начинается не с вопроса «где самая красивая земля?», а с вопроса «что я собираюсь здесь делать?»

Дом рядом с городом требует одной логистики. Ферма — другой. Туристический объект способен работать там, где удалённость сама становится частью продукта, но тогда резко возрастают расходы на доставку людей, еды, топлива и оборудования.

«Заимка Узалы» как раз показывает удачный вариант: дикая природа здесь не проблема проекта, а причина, по которой клиент готов сюда ехать.

Четыре глэмпинга на бесплатной земле сами по себе не превращаются в туристический бизнес. Но в связке с домами, рестораном, баней, рекой, рыбалкой и сервисом гектар становится частью продукта.

15 886 участков только в Хабаровском крае

И речь уже далеко не о нескольких экспериментальных землевладельцах.

По данным КРДВ на июль 2026 года, на Дальнем Востоке гектар получили более 168 тысяч человек, а 31,6 тысячи участков уже были оформлены в собственность или аренду.

Фото © Life.ru / Артём Щуковский

Хабаровский край — один из регионов, где результаты программы особенно хорошо видны.

Здесь предоставлено 15 886 земельных участков общей площадью 9925 гектаров. Их получателями стали 18 647 человек. Ещё 4489 участков уже переведены в собственность.

При этом большинство россиян вовсе не пытаются построить на бесплатной земле гостиницу.

По данным КРДВ за 2026 год, на Дальнем Востоке 53% участков выбирают под индивидуальное жилищное строительство, 28% — под сельское хозяйство и 19% — для предпринимательства и туризма.

Но именно туристические проекты иногда дают самые кинематографичные истории.

И одна из них находится ещё дальше от цивилизации.

От Тольятти до китов: как гектар изменил не только землю, но и чужую жизнь

Здесь две истории нашей командировки неожиданно соединяются.

В 2022 году жительница Тольятти Екатерина Палагина приехала туристкой на побережье Охотского моря недалеко от Шантарских островов.

Она хотела увидеть гренландских китов.

Фото © ТАСС / Максим Антипин

Увидела — и в итоге практически поменяла жизнь.

Глэмпинг, в котором остановилась Екатерина, работает на участке, который капитан команды Олег Макаров оформил по программе «Дальневосточный гектар» ещё в 2021 году. В том же году команда приняла там первых туристов.

Через год Екатерина вернулась уже не гостем, а волонтёром. Работала администратором, встречала туристов, следила за базой, помогала с экскурсиями и прожила там весь сезон.

После окончания сезона она съездила в Тольятти за вещами — и переехала в Комсомольск-на-Амуре.

С 2023 года Екатерина работает в компании «Экскурсии к китам», а сегодня руководит туроператором, который возит путешественников к гренландским китам в районе Шантарского архипелага.

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Получается редкая цепочка:

государство предоставляет землю → на земле появляется туристический проект → на проект едут люди со всей России → один из туристов остаётся и переезжает на Дальний Восток.

Сам «гектар» Екатерине не принадлежит. Но без него этой истории, возможно, вообще бы не случилось.

Жить там, где нет даже мобильной связи

Романтическая версия этой истории выглядит идеально: бросить офис, поселиться рядом с китами и каждое утро выходить к Охотскому морю.

Реальная версия интереснее.

Туристический сезон в районе базы длится около двух с половиной месяцев — с июля по сентябрь. Постоянных капитальных построек в лагере нет, а оборудование после сезона приходится вывозить и затем завозить заново.

От Комсомольска-на-Амуре до перевалочной базы туристы проходят около 600 километров по тайге, дорога занимает примерно 16 часов. Затем путь продолжается по воде. Связь и интернет в таких местах превращаются скорее в исключение, чем в базовую услугу.

И вот здесь «дальневосточный гектар» становится гораздо понятнее.

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Программа не устраняет огромные расстояния Дальнего Востока.

Она позволяет попробовать сделать из этих расстояний бизнес.

Если гектар освоен — можно взять ещё один

За десять лет правила программы тоже изменились.

После того как первый участок освоен и оформлен в собственность или аренду, участник программы может претендовать на дополнительный гектар.

Кроме самой земли действуют десятки федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки — от инструментов для строительства жилья до помощи фермерам и предпринимателям. По данным КРДВ, таких мер более 35.

Для получателей гектаров также действует возможность воспользоваться дальневосточной ипотекой при соблюдении требований программы.

Но даже при наличии всех льгот самый важный вопрос остаётся прежним:

что именно человек собирается делать на этой земле?

Стоит ли сейчас брать дальневосточный гектар

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Если представить программу как раздачу идеальных участков у моря с дорогой, электричеством и видом на закат, разочарование почти гарантировано. Если воспринимать гектар как бесплатный стартовый ресурс для конкретного проекта, картина меняется.

Кому-то участок позволяет построить дом. Кому-то — расширить хозяйство. Александр Сафронов с партнёрами использовал землю для расширения туристической базы. На участке Олега Макарова появился лагерь у Шантар, который в итоге привёл на Дальний Восток Екатерину Палагину. За десять лет таких историй стало достаточно, чтобы программу уже можно было оценивать не по количеству заявок, а по тому, что появилось на земле после них.