В России оценили шансы на выдачу бесплатной земли семьям за долгий брак

В России весьма вероятно принятие в течение ближайших двух-трёх лет закона, предусматривающего бесплатное предоставление земельных участков супружеским парам с детьми после десяти лет официального брака. Об этом заявил депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«Законодатели считают, что такая мера поможет укрепить институт семьи и снизить число разводов. В условиях демографических вызовов это предложение выглядит своевременным и социально ориентированным. Вероятность реализации сценария в ближайшие два-три года оцениваю как высокую. У государства уже есть опыт работы с подобными программами — в частности, с инициативой «дальневосточного гектара», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.ru».

Однако, по мнению Никитина, подобная инициатива не должна ограничиваться лишь выделением земли. Крайне необходимо обеспечить наличие сопутствующей инфраструктуры: дорог, возможности получения образования и медицинской помощи, а также транспортной доступности. В качестве одного из предпринятых шагов он отметил закон о бесплатном проезде для многодетных семей по платным автомагистралям.

Никитин подчеркнул, что данное решение способствует уменьшению транспортных расходов, экономии времени и улучшению доступности различных регионов страны, особенно на таких ключевых магистралях, как М4 «Дон» и М12 «Восток». Именно комплексный подход, по его словам, способен реально укрепить семейные ценности. Доступность земли, развитая инфраструктура, помощь в воспитании подрастающего поколения и справедливая система алиментных выплат – всё это должно стать неотъемлемой частью системной государственной политики, подчеркнул депутат.