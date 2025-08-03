Россиянам советуют фотографировать свои участки земли, чтобы их не изъяли

С 2025 года начнётся трёхлетний период, в течение которого владельцы земельных участков обязаны их освоить. В противном случае им грозят штрафы или изъятие земли, однако до 2028 года эти меры применяться не будут. Об этом РБК рассказал юрист Александр Зорин.

Штрафы за неосвоение участков, предусмотренные статьей 8.8 КоАП, вновь вводятся в правоприменительную практику после того, как правительство утвердило чёткие критерии освоения земли.

«Теперь, с их появлением, штрафы вновь обретают законную силу», — рассказал Зорин.

В связи с этим собственникам рекомендуется документально фиксировать любые действия, свидетельствующие об уходе за участком. Муниципальные власти могут проводить дистанционные проверки, в том числе с использованием специального программного обеспечения с геолокацией, и составлять акты, которые сложно оспорить в суде на стадии составления. Владельцам земли важно отслеживать появление таких документов, своевременно реагировать и предоставлять доказательства освоения.

«Освоение требует не только регулярного ухода (например, покоса травы и установки ограждения), но и документального подтверждения предпринятых действий. В условиях ужесточения контроля рекомендуется фиксировать состояние участка фото- и видеоматериалами, отмечая даты», — рассказал Зорин.

Адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя ситуацию для РБК, отметил, что введение штрафов для дачников за заброшенные участки — это шаг «в правильном направлении». Однако данная система не должна ограничиваться исключительно карательными мерами. Помимо штрафов необходимо проанализировать причины, по которым россияне всё чаще предпочитают отдых за границей или вдали от «своих родных мест».

«Очень часто, к сожалению, подобного рода проблемы возникают вынужденно. Умерли родственники более старшие, а молодёжь не приучена к отдыху на дачных участках. Одно время это даже было предметом осмеяния, и немодно как-то это было», — рассказал юрист.