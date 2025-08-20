Верховный суд разрешил сдавать жилые дома в аренду посуточно

Верховный суд Российской Федерации разрешил сдавать жилые дома в аренду на условиях посуточной оплаты. Поводом для такого решения стало рассмотрение дела собственника, проживающего в районе горнолыжного курорта Шерегеш. На своём земельном участке, имеющем категорию для туристического обслуживания, общественного использования капитальных объектов и рекреации, он возвёл жилой дом, а также комплекс с бассейном, сауной и хамамом.

В ходе проверки прокуратурой было установлено, что указанное строение фактически использовалось в качестве гостиницы, сдаваясь посетителям. Поскольку законодательство предъявляет к объектам гостиничного типа значительно более жёсткие нормативные требования, чем к обычным жилым помещениям, прокурор инициировал судебный процесс. Он подал иск в защиту неопределённого круга лиц, требуя запрета на краткосрочную аренду. Первоначально решения трёх инстанций были вынесены в поддержку этой позиции.

Однако, как пишет РИА «Новости», Верховный суд РФ занял иную сторону, встав на защиту владельца недвижимости. В своём определении суд указал, что действующее законодательство прямо разрешает извлекать доход от аренды собственных жилых помещений, не устанавливая при этом никаких ограничений по срокам. Было отмечено, что передача жилья гражданам на короткий период по договору найма предусматривает его использование именно для проживания. Следовательно, такая деятельность не может быть приравнена к оказанию гостиничных услуг и не нарушает существующих норм жилищного права.