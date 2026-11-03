Сейчас Госдума рассматривает законопроект № 12821-9, посвящённый оформлению общего имущества садоводческих и огороднических товариществ и изменению границ их территорий. Главное предложение касается земель общего назначения, дорог, инженерных сооружений и другой недвижимости, которая обслуживает владельцев участков. Свой комментарий по документу дал для Life.ru председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Если проект примут, право общей долевой собственности на такое имущество будет возникать в силу закона со дня его государственного кадастрового учёта. Размер доли каждого владельца определят пропорционально площади его участка. Для возникновения права не потребуются отдельные решения общего собрания товарищества, государственных или муниципальных органов, сделки с ними и внесение платы. Для недвижимости, принадлежавшей товариществу на праве собственности по состоянию на 1 сентября 2026 года, предусмотрен отдельный порядок. Её можно будет безвозмездно передать владельцам участков в общую долевую собственность по решению общего собрания.

Ещё одно изменение можно объяснить на примере. Чтобы новый участок юридически появился, ему определяют границы и ставят его на кадастровый учёт. Проект говорит об участке, который первым создали таким способом в границах всего садоводства или огородничества. Когда государство запишет в ЕГРН, кому принадлежит этот участок, оно заодно укажет, что общая земля, дороги и сооружения принадлежат всем собственникам участков в долях. Общая недвижимость к этому моменту уже должна быть учтена в ЕГРН. Отдельное заявление для её оформления подавать не придётся Сергей Гаврилов председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Для товариществ, которым земля была предоставлена до вступления в силу Земельного кодекса, сохранят оформление участка общего назначения по схеме его расположения на кадастровом плане. Такой механизм позволит сократить расходы и время, если утвержденного проекта межевания территории пока нет.

Проект также закрепляет дату создания территории по дню утверждения проекта межевания и разрешает включать в уже созданную территорию участки других владельцев с их согласия. На согласование проекта межевания создаваемой территории, предусматривающего образование участка общего назначения из государственной или муниципальной земли, отводится до десяти рабочих дней со дня его поступления в уполномоченный орган. Если один орган одновременно распоряжается землей и утверждает проект межевания, отдельное согласование проводить не потребуется.

Предложения адресованы собственникам участков, включая владельцев, которые не состоят в товариществе. Они смогут оформить доли в общей недвижимости с меньшим числом процедур. Внесённая редакция предусматривает вступление закона в силу 1 сентября 2027 года, отметил эксперт.