Наследник жилого дома может бесплатно оформить на себя государственную или муниципальную землю под ним. Это возможно, если прежний владелец пользовался участком, а право собственности на дом получил до вступления в силу Земельного кодекса, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По его словам, наследнику понадобятся свидетельство о праве на наследство и выписка из ЕГРН, подтверждающая его право на дом. Если участок уже стоит на кадастровом учёте, в заявлении указывают его кадастровый номер и основание — пункт 4 статьи 3 закона № 137-ФЗ.