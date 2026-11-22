Россиянам объяснили, как оформить муниципальную землю под унаследованным домом
Депутат Гаврилов: Наследник может бесплатно оформить землю под домом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Наследник жилого дома может бесплатно оформить на себя государственную или муниципальную землю под ним. Это возможно, если прежний владелец пользовался участком, а право собственности на дом получил до вступления в силу Земельного кодекса, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
По его словам, наследнику понадобятся свидетельство о праве на наследство и выписка из ЕГРН, подтверждающая его право на дом. Если участок уже стоит на кадастровом учёте, в заявлении указывают его кадастровый номер и основание — пункт 4 статьи 3 закона № 137-ФЗ.
Если участок ещё предстоит образовать, сначала подают заявление о предварительном согласовании, затем определяют границы и ставят землю на кадастровый учёт. Отсутствие в ЕГРН сведений о разрешённом использовании участка само по себе не мешает получить его бесплатно, уточнил парламентарий в беседе с RT.
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