Около половины миллениалов рассчитывают получить наследство, которое в итоге может им не достаться. Представители старшего поколения пересматривают финансовые приоритеты и всё больше внимания уделяют собственным потребностям на пенсии. Об этом пишет Daily Mail.

Ожидания молодых людей не всегда совпадают с планами их родителей. Пока одни рассматривают будущее наследство как источник финансовой поддержки, другие намерены использовать накопленные средства для обеспечения собственной жизни после завершения карьеры.

Это создаёт риск для тех, кто заранее включает предполагаемое наследство в свои финансовые планы. Размер будущих поступлений остаётся неопределённым, поскольку деньги могут понадобиться самим владельцам. Вместе с тем получение наследства не гарантируется одними лишь ожиданиями родственников. Решение о распоряжении накоплениями остаётся за их владельцами, а финансовые потребности пожилых людей могут меняться.

Ранее Life.ru рассказывал, как не потерять имущество и не обделить наследников при составлении завещания. Юрист Александр Хаминский объяснил, что собственник вправе самостоятельно определить получателей имущества и даже исключить отдельных родственников из завещания. При этом закон предусматривает обязательные доли для некоторых категорий наследников, независимо от воли завещателя.