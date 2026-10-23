Сами себе хозяева: Как изменить использование участка без разрешения администрации

Собственники земельных участков могут самостоятельно выбрать другой вид разрешённого использования земли без согласования с местной администрацией. Однако это возможно только в том случае, если нужный вариант относится к основным видам использования, предусмотренным местными правилами землепользования и застройки. Об этом Life.ru рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Собственник может выбрать другое использование своего участка без разрешения администрации, если нужный вариант указан среди основных в местных правилах землепользования и застройки. Это может быть, например, строительство частного дома. Сергей Гаврилов Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Первым делом необходимо найти участок на карте правил землепользования и застройки и определить его территориальную зону. Для каждой такой зоны действует градостроительный регламент, в котором перечислены допустимые виды использования земли и условия строительства.

По словам Гаврилова, статья 37 Градостроительного кодекса разделяет виды разрешённого использования на основные, условно разрешённые и вспомогательные. Основной вид собственник вправе выбрать самостоятельно в соответствии со статьёй 14.4 Земельного кодекса, если для участка не действуют дополнительные ограничения. Затем необходимо подать заявление о внесении соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Новый вид использования считается выбранным со дня появления записи в реестре.

Если же желаемый вариант относится к условно разрешённым, без согласования не обойтись. Например, когда участок под нежилым зданием расположен в деловой зоне О-1, а строительство частного дома включено в перечень условно разрешённых видов использования, владельцу потребуется разрешение местной администрации.

«Для такой смены использования сначала потребуется разрешение местной администрации. Обратитесь в муниципальную комиссию по подготовке правил землепользования и застройки. После получения разрешения выбранный вид необходимо внести в реестр недвижимости», — уточнил парламентарий.

Отдельно депутат разъяснил порядок использования земли для вспомогательных объектов. К ним может относиться, например, гараж при жилом доме, если его размещение допускают местные правила. Такой вид использования не может быть самостоятельным и не требует отдельной записи в ЕГРН.

«Перед подачей заявления проверьте также ограничения для участка, например условия строительства рядом с рекой», — предупредил Гаврилов.

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