Границы дозволенного: Дачникам назвали важнейшее условие для строительства дома

Перед строительством дома необходимо проверить, внесены ли координаты границ участка в ЕГРН, предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, ориентироваться только на забор рискованно.

Постройка может оказаться на чужой территории или в зоне, где строительство запрещено. С 1 марта 2025 года отсутствие сведений о границах в ЕГРН считается основанием для приостановки кадастрового учёта дома или регистрации права на него.

«Само отсутствие координат не делает дом самовольной постройкой. Законность строительства зависит от прав на землю, разрешённого использования и соблюдения обязательных требований», — подчеркнул собеседник RT.

Начать парламентарий посоветовал с выписки из ЕГРН и проверки описания границ. Если сведений нет, потребуется кадастровый инженер: он проведёт измерения, организует согласование с соседями и подготовит межевой план.

Затем собственнику нужно подать заявление об учёте изменений участка с межевым планом и убедиться, что координаты появились в ЕГРН. До выбора места для фундамента также стоит запросить градостроительный план участка, в нём отражены допустимость размещения дома, отступы и ограничения.

Если дом уже построен, необходимо проверить его положение относительно уточнённых границ. Межевание не устраняет выход на чужую землю. Для кадастрового учёта и регистрации постройки понадобится отдельный технический план, заключил депутат.