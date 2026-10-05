Владельцам земель хотят присылать предупреждения о границах участков на «Госуслуги»

Владельцев земли могут начать предупреждать через «Госуслуги», если границы их участков не уточнены, а находящиеся там постройки не оформлены. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов, Игорь Тресков и Александр Шохин.

Инициатива предусматривает рассылку сообщений собственникам, если в ЕГРН отсутствуют точные координаты участка или сведения необходимо актуализировать. Таким же способом Росреестр должен будет напоминать о регистрации прав на здания, сооружения и объекты незавершённого строительства.

Необходимость изменений авторы объяснили действующими с 1 марта 2025 года ограничениями. Совершать сделки с землёй без установленных границ нельзя, однако сейчас человек может обнаружить проблему лишь непосредственно при попытке продажи или другой операции с недвижимостью.

Кабмин поддержал идею при условии доработки. Правительство предложило разрешить пользователям отключать такие сообщения в личном кабинете «Госуслуг», а также заранее определить их форму и формат. Дополнительных расходов федерального бюджета реализация инициативы не потребует. Если документ примут, новые нормы заработают со дня официального опубликования закона.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября для владельцев участков в СНТ изменился порядок оформления жилых и садовых домов. В частности, сведения о планируемом строительстве начали вносить в специальный реестр.