Контроль в СНТ: Юрист рассказал о новых сроках уведомлений и правилах Росреестра с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года для владельцев участков в СНТ меняется порядок оформления жилых и садовых домов. О новых правилах для владельцев участков в СНТ Life.ru рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.

По статье 51.1 Градостроительного кодекса сведения о планируемом строительстве будут вноситься в специальный реестр. После окончания работ сведения о завершённом доме попадут во второй реестр. Владелец получит выписку, подтверждающую результат проверки. Срок рассмотрения уведомления о начале строительства сокращается с семи до пяти рабочих дней. Эти изменения установлены Федеральным законом № 304-ФЗ и подзаконными актами, которые начинают применяться с 1 сентября.

«При этом собственнику важно понимать, что Росреестр не приезжает с этой даты проверять каждую баню или сарай. Земельный надзор работает уже сейчас», — отмечает юрист.

С 2025 года Росреестр вправе проверять, соответствует ли использование участка его назначению и оформлены ли права на капитальные объекты, которые уже построены и используются. К капитальным обычно относятся строения, прочно связанные с землёй, которые нельзя перенести без существенного повреждения. Лёгкая теплица, навес или сборная беседка обычно под этот режим не подпадают.

Отдельно усиливаются технические возможности контроля. С 1 июля 2026 года при обследовании участков могут использоваться беспилотники. С 1 октября автоматическая фото- и видеосъёмка сможет выявлять признаки нарушений и становиться основанием для проведения контрольного мероприятия. Сам снимок штрафа не означает. Росреестр должен провести предусмотренную законом процедуру и установить конкретное нарушение.

Есть и важное исключение. До 1 марта 2031 года жилой или садовый дом при соблюдении требований закона можно оформить по техническому плану в рамках действующего упрощённого порядка. Кроме того, регион вправе сохранить прежнюю уведомительную схему до 1 сентября 2027 года. Поэтому собственнику СНТ сейчас стоит проверить три вещи: какой статус имеет каждая постройка, допускается ли она на этом участке и зарегистрировано ли право на капитальный объект, который уже используется.

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