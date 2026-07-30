Юрист объяснил, можно ли пользоваться Telegram после объявления Дурова в розыск
Юрист Хрулёв: Пользоваться Telegram можно после объявления Павла Дурова в розыск
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Пользоваться Telegram после объявления Павла Дурова в розыск можно, претензии к основателю мессенджера не означают автоматических рисков для обычных пользователей. Об этом заявил юрист Дмитрий Хрулёв.
Он пояснил, что ответственность наступает не за сам факт использования платформы, а за конкретные действия человека. Речь может идти о призывах к терроризму, распространении запрещённых материалов, мошенничестве или помощи преступникам.
«С ботом «Дайвинчик»* ситуация жёстче. С конца 2025 года доступ к нему ограничен после включения в реестр запрещённых ресурсов», — отметил собеседник RT.
Обычное знакомство через бот само по себе не считается правонарушением. А вот обход блокировки ради умышленного поиска заведомо экстремистских материалов может обернуться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, заключил эксперт.
Напомним, Павел Дуров объявлен в международный розыск. ФСБ РФ предъявила ему обвинения в содействии терроризму. Основателю Telegram может грозить пожизненное заключение.
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*Внесён в Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора.