Аккаунт оставляем, Premium не покупаем: В Думе объяснили, грозит ли россиянам ответственность за Telegram

Само наличие аккаунта в Telegram или ведение канала с легальным контентом не является содействием терроризму и не повлечёт ответственности. Об этом Life.ru заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По словам депутата, претензии могут возникнуть только в том случае, если пользователь распространяет запрещённые материалы, призывает к противоправным действиям или сам участвует в незаконной деятельности.

«Наши граждане в этом смысле могут быть спокойны: если они ведут легальный, абсолютно нормальный образ жизни, наличие какого-то аккаунта или телеграм-канала не повлечёт никакой ответственности», — подчеркнул Свинцов.

При этом парламентарий посоветовал россиянам временно не оплачивать платные услуги Telegram и воздержаться от операций с токенами TON. По его мнению, финансовые переводы в адрес платформы могут вызвать вопросы у правоохранительных органов.

«Все финансовые проводки пока лучше придержать до того момента, пока не будет официального комментария Роскомнадзора или ФСБ по этому вопросу», — сказал собеседник Life.ru.

Бесплатными возможностями мессенджера, включая переписку и ведение личного блога, по оценке Свинцова, можно продолжать пользоваться без опасений. При этом официальных сообщений ведомств о запрете оплаты Telegram Premium или покупки TON пока не приводилось.

Ранее Life.ru сообщал о предъявлении Павлу Дурову обвинения в содействии терроризму. По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались для подготовки диверсий, координации терактов и вовлечения россиян в противоправную деятельность.