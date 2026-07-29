Завербованный петербуржец рассказал о шантаже через «Дайвинчик»* из-за госпиталя

Житель Санкт-Петербурга, проходящий по делу о вербовке через Telegram-сервис знакомств «Дайвинчик»*, рассказал о схеме, в которую его втянули после знакомства с девушкой. Видео с его признанием опубликовала ФСБ России.

По словам молодого человека, общение с собеседницей началось в чате после знакомства через сервис.

Завербованный петербуржец рассказал о шантаже на госпиталь через «Дайвинчик»*. Видео © ФСБ России

«Я скинул координаты госпиталя военного под словами её, что она хочет приехать к дяде, который с СВО вернулся», — сказал он.

Позже, как утверждает фигурант дела, вместо собеседницы в видеосообщении появился мужчина в бронежилете и с закрытым лицом. По словам петербуржца, неизвестный потребовал от него сотрудничества и пригрозил последствиями для объекта.

На уточняющий вопрос сотрудника ФСБ о возможной ракетной атаке по госпиталю молодой человек ответил утвердительно. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются, а правоохранители дают оценку действиям всех участников ситуации.

Ранее Следственный комитет России выступил с инициативой ограничить доступ к Telegram-боту знакомств «Дайвинчик»*. Площадка могла использоваться для вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Через сервис представители иностранных спецслужб пытались находить подростков для выполнения заданий, связанных с совершением преступлений на территории России.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.