Дурову в России может грозить пожизненное заключение

Создателю Telegram Павлу Дурову в России может грозить пожизненное лишение свободы. Такую оценку дал адвокат Владимир Жеребенков, комментируя ТАСС правовые последствия для бизнесмена в случае установления его вины.

Юрист подчеркнул, что статья о содействии террористической деятельности считается «очень серьёзной». Именно по данному обвинению предусмотрено наказание вплоть до изоляции от общества на всю жизнь.

Эксперт добавил, что в процессе расследования правоохранительные органы могут инкриминировать основателю мессенджера и другие нарушения УК РФ. Это способно значительно усугубить положение обвиняемого.

Ситуация вокруг предпринимателя остается крайне напряжённой. Сейчас правоведы активно обсуждают, как именно следствие будет квалифицировать действия владельца площадки.

Дальнейшее развитие событий зависит от полноты доказательной базы, которую представят российские органы следствия. Если дело дойдет до суда, вердикт может оказаться максимально суровым.

* Внесён в Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. ** Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.