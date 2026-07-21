Красная квитанция — не приговор: Что делать, если вам пришла роковая платёжка за ЖКУ

Красная квитанция за коммунальные услуги — ещё не повод для паники. Её броский цвет не несёт юридических последствий, заявил вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв в беседе с «Лентой.ру».

«Управляющие компании используют яркий бланк, чтобы выделить уведомление о долге среди обычной почты. Силу имеет содержание документа, требование и указанная в нём сумма», — сказал эксперт.

Закон не устанавливает единого срока для рассылки таких квитанций. Их направляют при просрочке 2–3 месяца, если долг по услуге превышает два месячных платежа по нормативу. Получение платёжки ещё не означает начала взыскания. Если оплаты нет, с 31 дня начисляются пени (1/300 ставки), с 91 дня — 1/130. До конца 2026 года расчёт ведётся от фиксированной ставки 9,5%.

При завышенной сумме собственник вправе подать заявление в УК о проверке начислений. При ошибке положен перерасчёт и штраф в пользу потребителя. С реальным долгом можно договориться о рассрочке. Если плата за месяц превысила прошлогоднюю на 25%, закон гарантирует рассрочку на год, заключил Хрулёв.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянам стали рассылать квитанции о долге за ЖКХ красного цвета. Это является предупреждением, а не штрафом. Такая платёжка приходит, если вы просрочили оплату на три месяца и более.