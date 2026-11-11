Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева вновь вынуждена отказаться от тренировок на льду из-за проблем со здоровьем. У 15-летней фигуристки обнаружили воспаление сразу двух ягодичных мышц. Об этом сообщила её мать Ирина Костылёва в соцсетях.

Накануне юной спортсменке провели магнитно-резонансную томографию. Обследование не выявило серьёзных осложнений, однако врачи рекомендовали временно ограничить нагрузки.

«Ничего критичного, но нужно дать перерыв до конца недели для снятия воспалительного процесса», — написала Костылёва-старшая.

Первые жалобы на боли в ноге появились у фигуристки после закрытых контрольных прокатов юниорской сборной России в конце июля. Из-за повреждения она пропустила международные этапы юниорского Гран-при в китайском Сиане и таиландском Бангкоке. На обоих турнирах её заменила София Дзепка.

С 14 сентября по 19 октября Костылева практически полностью отказалась от физических нагрузок. Однако после возвращения к интенсивным занятиям в академии «Ангелы Плющенко» боль в правой ноге возобновилась. До конца недели фигуристка будет заниматься в тренажёрном зале, укрепляя группы мышц, не затронутые воспалением. Костылева тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и владеет сложнейшими элементами ультра-си.

Ранее Life.ru сообщал о лишении Костылевой ежемесячной стипендии в размере 65 тысяч рублей в академии Плющенко. Руководство школы объяснило решение нарушением условий договора со стороны семьи спортсменки. Выплаты назначили в октябре, когда Елена восстанавливалась после травмы бедра.