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26 августа, 16:11

«Не хотим рисковать»: Рудковская объяснила отказ Костылевой от Гран-при в Бангкоке

Костылева пропустит этап юниорского Гран-при в Бангкоке из-за травмы

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Елена Костылева не выступит на этапе юниорского Гран-при ISU в Бангкоке из-за восстановления после проблем со здоровьем. По словам Яны Рудковской, в академии «Ангелы Плющенко» решили не форсировать возвращение фигуристки.

«Она только на прошлой неделе вернулась к тренировкам, так что мы не хотим рисковать её физическим состоянием. Надеемся, её восстановление пройдёт по плану», цитирует Рудковскую Sport24.

После пропуска турнира в Бангкоке Костылева потеряет возможность выступить ещё на одном этапе юниорской серии. По словам Рудковской, у спортсменки были доступны только два старта. При этом в академии рассчитывают, что фигуристка сможет вернуться к международным соревнованиям.

«Мы планируем, что она поедет на другие международные соревнования, но всё опять же будет зависеть от процесса её восстановления», — отметила Рудковская.

Этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке состоится с 3 по 5 сентября. В российской команде Костылеву вновь заменит София Дзепка.

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Ранее действующая чемпионка России среди юниоров снялась с этапа Гран-при в китайском Сиане, который прошёл 20–22 августа. Вместо неё в соревнованиях выступила София Дзепка и выиграла золотую медаль.

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Полина Никифорова
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