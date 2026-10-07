15 минут между жизнью и смертью: Мужчина рассказал, что почувствовал после остановки сердца

Молодой британец, переживший 15-минутную остановку сердца, рассказал, что не видел ни света, ни каких-либо образов. По его словам, пережитое больше всего напоминало очень глубокий сон, сообщает Mirror.

Всё произошло после употребления наркотиков. У юноши случился инсульт, а затем сердце перестало биться прямо на глазах у его 17-летнего брата. Тот вызвал экстренные службы и до приезда медиков пытался самостоятельно реанимировать родственника.

Сам пострадавший вспоминает лишь ощущение полной пустоты. Он не осознавал, что находится на грани смерти, и не воспринимал пространство вокруг себя. Никаких характерных для рассказов о клинической смерти видений ему не запомнилось.

Прибывшие врачи продолжили реанимацию и ввели налоксон, хотя сделать это удалось не с первой попытки. После действия препарата пульс восстановился. Затем 19-летний пациент провёл в коме около трёх-четырёх недель.

После пробуждения ему потребовалась длительная реабилитация. Сейчас молодой человек постепенно вернулся к привычной жизни и снова работает. От тяжёлых наркотиков после случившегося он полностью отказался.

Ранее сообщалось, что в США пациент на несколько секунд пришёл в сознание после остановки сердца и попросил медиков не позволить кому-то его «забрать». Реанимационной бригаде удалось восстановить сердцебиение мужчины. Он внезапно очнулся и сразу начал кричать, призывая персонал не отдавать его неким «им». Объяснить, кого именно он имел в виду, пациент не успел. Спустя несколько секунд он умер.