Пациент очнулся после остановки сердца и закричал «не дайте им забрать меня»

Американец на несколько секунд пришёл в сознание после остановки сердца и попросил медиков не позволить кому-то «забрать» его. Необычный случай из реанимационной практики рассказала медсестра отделения интенсивной терапии, пишет Metro.

Реанимационной бригаде удалось восстановить сердцебиение пациента. Мужчина внезапно очнулся и сразу начал кричать, призывая персонал не отдавать его неким «им». Объяснить, кого именно он имел в виду, пациент не успел.

Спустя несколько секунд мужчина умер. Медсестра призналась, что произошедшее глубоко врезалось ей в память. Других подробностей о состоянии пациента или обстоятельствах его госпитализации не приводится.

Американский врач паллиативной помощи Кристофер Керр, около 27 лет работающий с тяжелобольными, также рассказывал о необычных переживаниях людей незадолго до смерти. По его наблюдениям, некоторые пациенты видят умерших родственников или близких, которые когда-то о них заботились. Такие образы, как правило, не пугают человека, а наоборот, действуют успокаивающе.

Сотрудники хосписов отмечают и другой распространённый сценарий последних часов жизни. Человек постепенно становится всё более сонным, а затем умирает во сне. Однако случай с внезапно очнувшимся пациентом оказался настолько необычным, что медсестра запомнила его на долгие годы.

Ранее Life.ru рассказывал о жителе Красноярска, сердце которого медикам удалось запустить спустя 219 минут после остановки. После спасения мужчина утверждал, что видел похожую на ангела сущность, которая будто бы вернула его назад. Кардиолог при этом объяснял распространённые рассказы о свете в конце тоннеля особенностями работы мозга и зрительными галлюцинациями при клинической смерти.