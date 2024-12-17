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17 декабря, 13:43

«Ангел оттянул обратно»: Сибиряк, чьё сердце завели спустя 3,5 часа, рассказал, что видел «на том свете»

Переживший трёхчасовую остановку сердца сибиряк рассказал, что видел ангела

Сибиряк, переживший 3,5 часовую остановку сердца в окружении врачей. Обложка © Пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

Сибиряк, переживший 3,5 часовую остановку сердца в окружении врачей. Обложка © Пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

Мужчина, переживший 3,5-часовую остановку сердца, видел, будучи в бессознательном состоянии, похожую на ангела сущность. Та «потянула» его назад, после чего врачам удалось откачать пациента, прибывшего в больницу с температурой тела 19,8 градуса.

Александр, переживший остановку сердца в 3,5 часа, рассказал, что видел, пока был без сознания. Видео © Telegram / Борус

«Что-то такое... Не то чтобы свет в конце тоннеля, но в общих чертах — приблизительно то, что описывают, с небольшими отличиями. Видел что-то такое... сущность, называется смерть. Видел сущность ангела, который меня обратно оттянул», — рассказал Александр в интервью Борусу.

Напомним, удивительная история произошла в Краевой клинической больнице в Красноярске. Врачам удалось запустить сердце Александра через 219 минут после его остановки. Медики заявили, что это третья в мире по длительности клиническая смерть, описанная в медицинской литературе.

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Мария Любицкая
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