«Ангел оттянул обратно»: Сибиряк, чьё сердце завели спустя 3,5 часа, рассказал, что видел «на том свете»
Переживший трёхчасовую остановку сердца сибиряк рассказал, что видел ангела
Сибиряк, переживший 3,5 часовую остановку сердца в окружении врачей. Обложка © Пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы
Мужчина, переживший 3,5-часовую остановку сердца, видел, будучи в бессознательном состоянии, похожую на ангела сущность. Та «потянула» его назад, после чего врачам удалось откачать пациента, прибывшего в больницу с температурой тела 19,8 градуса.
Александр, переживший остановку сердца в 3,5 часа, рассказал, что видел, пока был без сознания. Видео © Telegram / Борус
«Что-то такое... Не то чтобы свет в конце тоннеля, но в общих чертах — приблизительно то, что описывают, с небольшими отличиями. Видел что-то такое... сущность, называется смерть. Видел сущность ангела, который меня обратно оттянул», — рассказал Александр в интервью Борусу.
Напомним, удивительная история произошла в Краевой клинической больнице в Красноярске. Врачам удалось запустить сердце Александра через 219 минут после его остановки. Медики заявили, что это третья в мире по длительности клиническая смерть, описанная в медицинской литературе.