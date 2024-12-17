«Ангел оттянул обратно»: Сибиряк, чьё сердце завели спустя 3,5 часа, рассказал, что видел «на том свете»

Мужчина, переживший 3,5-часовую остановку сердца, видел, будучи в бессознательном состоянии, похожую на ангела сущность. Та «потянула» его назад, после чего врачам удалось откачать пациента, прибывшего в больницу с температурой тела 19,8 градуса.

Александр, переживший остановку сердца в 3,5 часа, рассказал, что видел, пока был без сознания. Видео © Telegram / Борус

«Что-то такое... Не то чтобы свет в конце тоннеля, но в общих чертах — приблизительно то, что описывают, с небольшими отличиями. Видел что-то такое... сущность, называется смерть. Видел сущность ангела, который меня обратно оттянул», — рассказал Александр в интервью Борусу.