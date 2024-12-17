Красноярским врачам удалось завести сердце мужчины через 219 минут после остановки

Российские медики сумели спасти мужчину, чье сердце остановилось на целых 3,5 часа из-за переохлаждения. Об этом уникальном случае сообщили в Красноярской краевой клинической больнице.

14 ноября врач-анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Кузьменя пришёл на дежурство и вскоре столкнулся с пациентом, который страдал от общего переохлаждения. Его нашли на остановке, и в приёмное отделение он был доставлен в состоянии клинической смерти. Врач сразу начал реанимацию.

Температура тела пациента, измеренная в пищеводе, составила 19,8 градуса. В менее критических случаях переохлаждения обычно применяются методы согревания с помощью тёплых растворов и жидкостей, а также термоодеял и фена. Однако в этой ситуации требовались более серьезные меры. Было принято решение о проведении реанимации с использованием экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и инвазивного согревания.

Как отметил врач Вадим Охримчук, во время сердечно-лёгочной реанимации пациент оставался в состоянии клинической смерти. Аппарат ЭКМО обеспечивал циркуляцию крови, заменяя сердце, насыщал кровь кислородом и удалял углекислый газ, выполняя функции легких. К аппарату также подключалось терморегулирующее устройство (ТРУ), которое позволяло контролировать температуру тела.

Более трёх часов потребовалось, чтобы сердце пациента вновь начало сокращаться. На следующий день мужчина пришёл в себя и не имел неврологических нарушений. В течение трёх суток его перевели на самостоятельное дыхание. На четвёртые сутки пациента отправили в ожоговое отделение для дальнейшего лечения, которое потребовало хирургического вмешательства.

«Мы смогли реанимировать пациента после 219 минут остановки сердечной деятельности. Это прекрасный пример возможностей современных реанимационных технологий. Человек не просто выжил после длительной и масштабной реанимации, у него достигнуто полное восстановление всех органов и систем организма без осложнений», — пояснил заведующий отделением кардиореанимации Кирилл Линёв.



Пострадавший рассказал, что у него нет родных в Красноярске — он приехал в город на заработки. Сейчас он уже может передвигаться по палате, но ему всё ещё необходимо лечение обмороженных тканей рук и ног.