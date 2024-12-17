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17 декабря, 11:57

Красноярским врачам удалось завести сердце мужчины через 219 минут после остановки

Вячеслав Кузьменя, врач анестезиолог-реаниматолог с аппаратом для искусственного массажа сердца. Фото © Пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

Вячеслав Кузьменя, врач анестезиолог-реаниматолог с аппаратом для искусственного массажа сердца. Фото © Пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

Российские медики сумели спасти мужчину, чье сердце остановилось на целых 3,5 часа из-за переохлаждения. Об этом уникальном случае сообщили в Красноярской краевой клинической больнице.

14 ноября врач-анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Кузьменя пришёл на дежурство и вскоре столкнулся с пациентом, который страдал от общего переохлаждения. Его нашли на остановке, и в приёмное отделение он был доставлен в состоянии клинической смерти. Врач сразу начал реанимацию.

Температура тела пациента, измеренная в пищеводе, составила 19,8 градуса. В менее критических случаях переохлаждения обычно применяются методы согревания с помощью тёплых растворов и жидкостей, а также термоодеял и фена. Однако в этой ситуации требовались более серьезные меры. Было принято решение о проведении реанимации с использованием экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и инвазивного согревания.

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Как отметил врач Вадим Охримчук, во время сердечно-лёгочной реанимации пациент оставался в состоянии клинической смерти. Аппарат ЭКМО обеспечивал циркуляцию крови, заменяя сердце, насыщал кровь кислородом и удалял углекислый газ, выполняя функции легких. К аппарату также подключалось терморегулирующее устройство (ТРУ), которое позволяло контролировать температуру тела.

Более трёх часов потребовалось, чтобы сердце пациента вновь начало сокращаться. На следующий день мужчина пришёл в себя и не имел неврологических нарушений. В течение трёх суток его перевели на самостоятельное дыхание. На четвёртые сутки пациента отправили в ожоговое отделение для дальнейшего лечения, которое потребовало хирургического вмешательства.

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«Мы смогли реанимировать пациента после 219 минут остановки сердечной деятельности. Это прекрасный пример возможностей современных реанимационных технологий. Человек не просто выжил после длительной и масштабной реанимации, у него достигнуто полное восстановление всех органов и систем организма без осложнений», — пояснил заведующий отделением кардиореанимации Кирилл Линёв.

Пострадавший рассказал, что у него нет родных в Красноярске — он приехал в город на заработки. Сейчас он уже может передвигаться по палате, но ему всё ещё необходимо лечение обмороженных тканей рук и ног.

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А ранее врачи в городе Асбесте Свердловской области спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце. Как оказалось, у пациента произошло редкое осложнение на фоне перенесённого инфаркта миокарда. Между тем в итальянском городе Падуя впервые в мире была проведена уникальная операция по пересадке бьющегося сердца. Специалисты отделения кардиохирургии успешно выполнили трансплантацию, которая может изменить подход к лечению пациентов с сердечными заболеваниями.

Марина Фещенко
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