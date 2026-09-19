Группа из 15 российских военнослужащих в течение почти суток отражала атаки ВСУ и, по словам её командира с позывным Русский, уничтожила около 120 украинских военных. Об этом боец рассказал спецкору RT Александру Пискунову.

Противник несколько раз пытался атаковать российские позиции. Каждый раз бойцы поражали технику наступавших подразделений, после чего ВСУ отступали и перегруппировывались для нового штурма.

«Они накатывали, мы сжигали их технику, они потом отходили, откатывались, заново накатывали. И так вот три раза», — вспоминает Русский.

Как утверждает военнослужащий, в ходе почти суточного боя его группе удалось уничтожить два танка, четыре боевые машины пехоты и 16 пикапов противника.

Сам Русский получил тяжёлое ранение в голову, однако продолжил командовать подразделением.

На СВО мужчина находится с 2022 года, куда отправился добровольцем. За это время, по данным RT, боец получил восемь ранений, выполнял задачи на Артёмовском (Бахмутском) и Донецком направлениях, в Соледаре.

Сейчас Русский воюет в Запорожской области в составе группировки войск «Восток». Он командует ротой штурмового отряда 155-го полка морской пехоты.

Ранее Life.ru сообщал, что операторы беспилотников группировки «Восток» сорвали переброску резервов ВСУ к опорным пунктам в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, российские военные обнаружили выдвигавшиеся к позициям группы пехоты и нанесли удары по ним и укреплениям противника.