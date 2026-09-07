150 кг муки и 75 литров сиропа: В Нальчике приготовили самую большую в России халву

Рекордную кабардинскую халву приготовили в Нальчике — готовое лакомство весило более 254 кг. Достижение зафиксировали на гастрономическом фестивале «Вкусы России», сообщили в Минсельхозе Кабардино-Балкарии.

В Нальчике приготовили рекордную кабардинскую халву весом 254 кг. Видео © VK /Казбек Коков; Видео © VK / Минсельхоз Кабардино-Балкарской Республики

Национальное лакомство из пшённой муки сварили жительницы селения Хамидие Терского района. Над блюдом работали 12 опытных поваров и восемь помощников. Процесс начался ранним утром и занял более шести часов. Готовую сладость сразу раздали гостям для дегустации.

Для установления рекорда мастерицы использовали 150 килограммов пшённой муки, 23 литра топлёного масла и 75 литров сахарного сиропа. Диаметр халвы составил 2,07 метра.

Сертификат с формулировкой «Самая большая кабардинская (адыгская) халва в России» был передан министру сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасану Сижажеву. Рекорд будет внесён в Книгу рекордов России.

Фестиваль «Вкусы России» впервые проходит в Нальчике с 5 по 6 сентября. В нём участвуют представители около 40 регионов страны. Гостям представили локальные продукты, рецепты, мастер-классы и концертную программу. На мероприятии также присутствовал глава республики Казбек Коков.

Ранее сообщалось, что в посёлке Солнечный Хабаровского края установили национальный рекорд, соорудив самую высокую в России стопку блинов. Высота конструкции составила 3 метра 91 сантиметр. Каждый блин имел диаметр не менее 20 сантиметров. Рекорд был зафиксирован представителями книги рекордов. Организатором достижения выступила компания «Геопроминвест». Принять участие могли все желающие: люди приносили свои блины и помогали в процессе приготовления.