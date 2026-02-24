Стопка блинов выросла до небес в Хабаровском крае и попала в Книгу рекордов

В посёлке Солнечный Хабаровского края Масленица запомнилась не только традиционным сожжением чучела, но и новым национальным рекордом. Местные жители и гости сообща соорудили самую высокую в России стопку блинов, которая попала в книгу рекордов.

Высота конструкции составила 3 метра 91 сантиметр. Каждый блин в стопке имел диаметр не менее 20 см. Организатором гастрономического достижения выступила компания «Геопроминвест», а помогали устанавливать рекорд все желающие — люди приносили свои блины и участвовали в процессе приготовления.

Праздник в честь проводов зимы прошёл 22 февраля и собрал множество гостей. Для них организовали развлекательную программу в народном стиле: бой подушками на бревне, чеканка монет, стрельба из лука и другие традиционные забавы. Угощали всех блинами и кашей. Завершился вечер эффектным сожжением чучела Масленицы, символизирующим прощание с зимой и встречу весны.

Под Екатеринбургом зиму тоже проводили с размахом — в «Парке Сказов» спалили восьмиметровый арт-объект из 750 килограммов сена. Чучело выполнили в виде цветка по мотивам бажовского сказа, но некоторые зрители разглядели в нём гигантского паука из «Гарри Поттера». Гости пели, плясали, ели блины и любовались файер-шоу, пока пламя не добралось до главной инсталляции.