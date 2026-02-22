На Урале сожгли восьмиметровый «Каменный цветок» в честь празднования Масленицы

В Арамиле Свердловской области торжественно сожгли огромный арт-объект в виде цветка, созданный из 750 килограммов сена. Восьмиметровая инсталляция стала кульминацией праздничных гуляний в «Парке Сказов», где гости пели, плясали и угощались блинами.

В Свердловской области на Масленицу сожгли цветок. Видео © Telegram / Ural Mash

Организаторы подготовили для посетителей не только традиционные игры, но и яркое файер-шоу. В финале мероприятия пламя охватило чучело, выполненное в форме цветка, который символизировал каменный цветок из известного произведения Павла Бажова. Зрелище привлекло внимание многочисленных зрителей, собравшихся в парке. Некоторым скульптура напомнила гигантского паука-акромантула Арагога из волшебной саги «Гарри Поттер».

Аналогичное мероприятие состоялось и в Москве. В музее-заповеднике «Горки Ленинские» проводили зиму сожжением чучела, которое установило национальный рекорд, став самым высоким в стране. Высота конструкции составила 25,2 метра, что превышает размеры пятиэтажного дома. На возведение гигантского чучела у мастеров ушло почти три недели.