На Урале сожгли восьмиметровый «Каменный цветок» в честь празднования Масленицы
В Свердловской области на Масленицу сожгли цветок. Обложка © Telegram / Ural Mash
В Арамиле Свердловской области торжественно сожгли огромный арт-объект в виде цветка, созданный из 750 килограммов сена. Восьмиметровая инсталляция стала кульминацией праздничных гуляний в «Парке Сказов», где гости пели, плясали и угощались блинами.
В Свердловской области на Масленицу сожгли цветок. Видео © Telegram / Ural Mash
Организаторы подготовили для посетителей не только традиционные игры, но и яркое файер-шоу. В финале мероприятия пламя охватило чучело, выполненное в форме цветка, который символизировал каменный цветок из известного произведения Павла Бажова. Зрелище привлекло внимание многочисленных зрителей, собравшихся в парке. Некоторым скульптура напомнила гигантского паука-акромантула Арагога из волшебной саги «Гарри Поттер».
Аналогичное мероприятие состоялось и в Москве. В музее-заповеднике «Горки Ленинские» проводили зиму сожжением чучела, которое установило национальный рекорд, став самым высоким в стране. Высота конструкции составила 25,2 метра, что превышает размеры пятиэтажного дома. На возведение гигантского чучела у мастеров ушло почти три недели.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.