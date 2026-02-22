Олимпиада в Милане
22 февраля, 13:32

В Москве сожгли самое высокое в России чучело высотой 25 метров

Обложка © VK / Министерство культуры Российской Федерации

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Москве проводили зиму сожжением чучела, побившим национальный рекорд. О самом высоком чучеле в стране рассказала пресс-служба Минкультуры РФ в VK.

Самое высокое чучело Масленицы сожгли в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Видео © VK / Министерство культуры Российской Федерации

«Высота конструкции составила 25,2 метра, что больше пятиэтажного дома», — сказано в тексте.

Как отметили в министерстве, на возведение ушло почти три недели. Мастера задействовали три тонны сена, около 800 метров бруса и четверть километра ткани, не считая декоративных элементов.

Забудьте про блины и хороводы: вот как донские казаки гуляли Масленицу с саблями, конями и порохом
А в Липецкой области на Масленицу сожгли гигантскую лабубу с кровавым ртом. До этого гостей развлекали катанием на лошадях и ватрушках, а также выступлениями местных ансамблей. Желающих увидеть сожжение оказалось так много, что на въезде в парк образовалась километровая пробка.

