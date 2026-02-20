Забудьте про блины и хороводы: вот как донские казаки гуляли Масленицу с саблями, конями и порохом

Забудьте про блины и хороводы. Казачья Масленица — это совсем не то, к чему мы привыкли. Здесь правили бал скачки на лучших конях, джигитовка под восхищённые крики, рубка лозы саблями и стрельба на полном галопе. Мы выяснили, как донские и кубанские казаки превращали наш любимый народный праздник в настоящий военный парад, где каждый мог показать свою удаль и получить награду.

Не блины, а порох: когда казаки решили, что Масленица — это скучно

Казачья Масленица: скачки, джигитовка и военные состязания на празднике. Фото © Nano Banana AI

Для казаков проводы зимы стали настоящим праздником только в XVIII веке. И они сразу взяли да переделали всё под себя! Масленица превратилась в неделю, когда можно было не просто объедаться и веселиться, а показать всё, чему научился за год военной подготовки. Причём готовились к этому за месяц — молодёжь недосыпала ночей, холила коней в конюшнях, чистила и готовила оружие.

Представьте: вооружённые наездники на лучших скакунах с дорогими наборами собираются в назначенном месте, каждый с желанием блеснуть конём, сбруей и удальством. А первым несётся стрелою седой старец, бросив поводья, прикладывается ружьём и поджигает пук камыша. За ним летит юноша, который на полном ходу соскакивает с лошади, держась одной рукой за гриву, хватает пистолет, стреляет и в миг снова на коне. Вот это размах!

Складчина, атаман с насекой и тосты за государыню

В воскресенье вечером на станичную площадь выносили столы и скамейки, устанавливали в круг. Казаки делали складчину — каждый приносил по полкварты водки. Сюда съезжались отряды во главе со своими атаманами. Приходил станичный атаман с насекой в руке, в окружении стариков и есаулов. Первый тост — за здоровье государыни и государя, потом за войскового атамана и станичного.

А молодёжь организовывала «гулебные компании», выбирая «атамана» — человека весёлого и что на язык востёр. В знак должности он носил особую насеку. Эти компании ходили по станице, устраивали игры и соревнования, веселили народ. Пожилые казаки собирались по куреням и начинали разговоры-воспоминания: кто где служил, в каких баталиях участвовал. Конечно, приврать тоже не забывали! А после затягивали старинные казачьи песни и пускались в пляс.

Кулачные бои, рубка чучел и призы победителям

Масленица у донских казаков: как проходили масленичные гуляния в XVIII веке. Фото © Nano Banana AI

Помимо скачек казаки устраивали настоящие военные состязания. Кулачные бои — улица на улицу, станица на станицу. Рубили лозу саблями, показывая мастерство владения оружием. Особенно зрелищным было поражение пикой чучела — казаки на полном галопе вонзали пику в соломенное чучело, изображавшее врага. Это была не забава, а тренировка боевых навыков!

Отличившиеся получали призы — сукно на черкеску, материал на бешмет. Руководил всем атаман в скоморошной одежде. Молодёжь играла в «Мячик», «Цурку», «Селезня», «Воробья». Устраивали катание на качелях, брали «Снежный городок», водили хороводы. Но всё это было второстепенным. Главными оставались военные состязания, где можно было показать себя настоящим казаком.

Вязание колодок: когда откуп блинами становится вопросом чести

На Кубани на Масленицу был особый обычай — «вязать колодки». На третий день девушки группами ходили по домам, где были взрослые парни, и привязывали одному из них к ноге обрубок полена или щепки, позже заменённой лентой или платком. Колодки вязались неженатым парням и незамужним девушкам, вдовам и вдовцам. В разных станицах их могли привязать к ноге, руке, на шею, спину, даже к волосам!

От колодки можно было откупиться обильным угощением. Если угощение не впечатляло — носи колодку целую неделю на потеху всей станице! На собранные откупные девушки устраивали вечеринки. Очень редко практиковали экстремальный вариант — старую деву сажали в телегу, давали гребень с пряжей и возили по хутору. Намёк считывался всеми безошибочно.

Прощёное воскресенье: когда даже злейшие враги становятся кумовьями

Традиции казачьей Масленицы: от скачек до вязания колодок. Фото © Nano Banana AI

Завершался праздник Прощёным воскресеньем — самым важным днём. После вечерней службы казаки шли к родственникам, крёстным, знакомым: просить прощения за обиды. В семье сыновья, дочери, снохи кланялись в ноги родителям, младшие — старшим, жена — мужу. Молодёжь кланялась старикам и произносила формулу прощения. Потом целовались. Казаки очень серьёзно относились к этой традиции, подчёркивая: уважение к старости — особенность казачьей общинной жизни.

Но прощение просили не только в семье! На улице кланялись встречным со словами: «Простите Христа ради!» Случалось, что в такой день мирились многолетние враги — те самые, что неделю назад ещё бились в кулачном бою улица на улицу. В некоторых станицах ходили «прощаться с покойниками» на кладбища. Вот так завершалась весёлая Масленица.

Казачья Масленица — яркий пример того, как воинская культура переплелась с народными традициями. Для казаков праздник был возможностью показать доблесть, подготовиться к службе и сохранить боевой дух даже в мирное время. Современные масленичные гуляния в казачьих станицах до сих пор сохраняют эти традиции — скачки, джигитовку, рубку лозы. Потому что настоящая казачья Масленица — это не только блины, но и звон сабель, топот копыт и порох от выстрелов. Кстати говоря, Масленица не только вкусный праздник, но ещё и интересный. Узнайте масленичные гадания на суженого! В такой чудесный праздник запрещено сидеть дома! Мы собрали для вас подборку мест, куда точно стоит отправиться на масленичные гулянья!