Петербуржцы простояли несколько часов в очередях ради розовых блинов на Масленицу

В воскресенье, 22 февраля, Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге стала центром масленичных гуляний, однако попасть на праздник оказалось непросто. Из-за рамок металлодетекторов на входе и выходе из музея-заповедника выстроились огромные очереди из сотен горожан и туристов.

Возле Петропавловской крепости выстроились огромные очереди из-за Масленицы. Видео © Telegram / True Питер - Настоящий Питер

Посетители шутят, что несколько раз подумают, прежде чем снова идти на подобное мероприятие. Чтобы развести потоки людей, некоторых гостей отправляют в обход Иоанновского моста. В администрации Петропавловской крепости пояснили, что заторы возникли из-за металлодетекторов, которые замедляют проход, и посоветовали обращаться с вопросами к комитету по культуре и туризму. Там добавили, что вход был свободным и количество посетителей, видимо, заранее не рассчитали.

Главной изюминкой праздника организаторы обещали розовые блины и огромный 700-килограммовый розовый блинный пирог. Однако большая часть угощений закончилась ещё до того, как основная масса проголодавшихся и замерзших гостей смогла добраться до прилавков. По словам очевидцев, лакомства успели попробовать только те, кто оказался в начале очереди.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарае на Масленицу приготовили гигантский «царь-блин» диаметром 3,5 метра, установив таким образом рекорд. Для создания огромного угощения использовали более 700 обычных блинов. В одиночку справиться с такой задачей было невозможно, поэтому над блюдом трудилась целая команда поваров.