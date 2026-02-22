Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 17:05

Петербуржцы простояли несколько часов в очередях ради розовых блинов на Масленицу

В воскресенье, 22 февраля, Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге стала центром масленичных гуляний, однако попасть на праздник оказалось непросто. Из-за рамок металлодетекторов на входе и выходе из музея-заповедника выстроились огромные очереди из сотен горожан и туристов.

Возле Петропавловской крепости выстроились огромные очереди из-за Масленицы. Видео © Telegram / True Питер - Настоящий Питер

Посетители шутят, что несколько раз подумают, прежде чем снова идти на подобное мероприятие. Чтобы развести потоки людей, некоторых гостей отправляют в обход Иоанновского моста. В администрации Петропавловской крепости пояснили, что заторы возникли из-за металлодетекторов, которые замедляют проход, и посоветовали обращаться с вопросами к комитету по культуре и туризму. Там добавили, что вход был свободным и количество посетителей, видимо, заранее не рассчитали.

Главной изюминкой праздника организаторы обещали розовые блины и огромный 700-килограммовый розовый блинный пирог. Однако большая часть угощений закончилась ещё до того, как основная масса проголодавшихся и замерзших гостей смогла добраться до прилавков. По словам очевидцев, лакомства успели попробовать только те, кто оказался в начале очереди.

В Москве сожгли самое высокое в России чучело высотой 25 метров
В Москве сожгли самое высокое в России чучело высотой 25 метров

Ранее сообщалось, что в Бахчисарае на Масленицу приготовили гигантский «царь-блин» диаметром 3,5 метра, установив таким образом рекорд. Для создания огромного угощения использовали более 700 обычных блинов. В одиночку справиться с такой задачей было невозможно, поэтому над блюдом трудилась целая команда поваров.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / True Питер - Настоящий Питер

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Масленица
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar