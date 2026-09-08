150-летний храм Шивы рухнул в Гангу из-за береговой эрозии

150-летний храм Шивы рухнул в Гангу из-за разрушения берега в индийском штате Западная Бенгалия. Свидетелями обрушения стали жители деревни Мулйрам-Тола в округе Малда. Об этом пишет Reuters.

В Индии храм Шивы рухнул в Гангу. Видео © X / Naveen Reddy

Река подмывала основание сооружения до тех пор, пока конструкция не потеряла устойчивость. На кадрах видно, как храм сначала начинает оседать, а затем оказывается в потоке воды. Инцидент произошёл в грам-панчаяте Маханандатола, в блоке Ратуа-I, где в последние дни заметно усилилось разрушение береговой линии. Проблема затронула не только религиозный объект. Из-за размыва в нескольких населённых пунктах Ратуа-I — Шрикантатоле, Джиттутоле и Мунирамтоле — Ганга уже унесла более 100 домов.

К 7 сентября ситуация оставалась напряжённой: уровень воды продолжал расти, а течение разрушало участки берега, угрожая расположенным рядом поселениям. Ирригационные службы и местные власти обследуют пострадавшую территорию, одновременно готовя новый участок защитной дамбы и альтернативное дорожное сообщение. К работам привлекли также спасательные подразделения и центральные силы. Также планируется организовать временный маршрут, который позволит восстановить транспортную связь с островом Бхутни.

Ранее число погибших в результате масштабного оползня в Тибетском автономном районе КНР достигло 43 человек, ещё 519 числятся пропавшими без вести. Трагедия случилась 26 августа на севере Непала. Лавина вызвала катастрофический паводок, который затопил большие территории. Поток обломков горных пород преодолел более 70 километров по руслу реки.