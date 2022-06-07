Госдума приняла в I чтении законопроект о контроле за деятельностью иноагентов

Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", обобщающий нормы законодательства об иноагентах. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Документ предлагает ряд новых норм законодательства. Так, иностранным агентом предлагается считать лицо, которое "получило поддержку или находится под иностранным влиянием в иных формах и осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы".

Законопроект устанавливает, что иноагентами могут быть признаны российские или иностранные юрлица, иностранные структуры и общественные объединения без образования юридического лица, а также физлица независимо от их гражданства.

При этом иностранными агентами не будут признавать органы публичной власти РФ, политические партии, госкорпорации, а также религиозные объединения.