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Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 09:51

Лавров посоветовал Киеву отказаться от призывов к Западу "вооружить их до зубов"

Глава МИД Лавров раскритиковал милитаристскую риторику Украины, которой потакает западный мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал призывы Украины к Западу о предоставлении противокорабельных систем и призвал Киев к отказу от милитаристской риторики. Заявление прозвучало в четверг на брифинге по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Глава МИД России отметил, что и Запад должен осознавать, что "потакание милитаристским настроениям" украинских властей ни к чему хорошему не приведёт.

"Надеюсь, что украинцы перестанут опять искать выход в требованиях к Западу вооружить их до зубов, включая поставку тех самых противокорабельных систем, которыми, как заявляют украинские официальные лица, они хотят действовать против кораблей российского Черноморского флота", — произнёс Лавров.

Лавров: Запад не разрешает Украине вести переговоры с Россией
Лавров: Запад не разрешает Украине вести переговоры с Россией

Ранее глава российского МИДа заявил, что Украина не хочет вести переговоры с Россией и отказалась от этого, выполняя волю западного мира. А вот Россия, по словам Лаврова, будет только рада сотрудничать в решении вопроса вывоза зерна с Украины, если киевская власть для этого "созрела".

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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