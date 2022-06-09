Лавров посоветовал Киеву отказаться от призывов к Западу "вооружить их до зубов"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал призывы Украины к Западу о предоставлении противокорабельных систем и призвал Киев к отказу от милитаристской риторики. Заявление прозвучало в четверг на брифинге по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Глава МИД России отметил, что и Запад должен осознавать, что "потакание милитаристским настроениям" украинских властей ни к чему хорошему не приведёт.