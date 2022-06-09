Лавров посоветовал Киеву отказаться от призывов к Западу "вооружить их до зубов"
Глава МИД Лавров раскритиковал милитаристскую риторику Украины, которой потакает западный мир
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал призывы Украины к Западу о предоставлении противокорабельных систем и призвал Киев к отказу от милитаристской риторики. Заявление прозвучало в четверг на брифинге по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Глава МИД России отметил, что и Запад должен осознавать, что "потакание милитаристским настроениям" украинских властей ни к чему хорошему не приведёт.
"Надеюсь, что украинцы перестанут опять искать выход в требованиях к Западу вооружить их до зубов, включая поставку тех самых противокорабельных систем, которыми, как заявляют украинские официальные лица, они хотят действовать против кораблей российского Черноморского флота", — произнёс Лавров.
Ранее глава российского МИДа заявил, что Украина не хочет вести переговоры с Россией и отказалась от этого, выполняя волю западного мира. А вот Россия, по словам Лаврова, будет только рада сотрудничать в решении вопроса вывоза зерна с Украины, если киевская власть для этого "созрела".