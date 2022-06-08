Эрдоган напомнил о позиции Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Эрдоган: Турция всё ещё не поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Анкара всё ещё не поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
"По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать: "Добро пожаловать в НАТО!" То же самое касается и Финляндии", — подчеркнул Эрдоган.
Лайф напоминает, что 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Турция выступила против такой инициативы: президент Эрдоган уже до этого отказался сказать да членству этих стран в блоке.
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