В Турции предупредили Балканы о последствиях закрытия неба для самолёта Лаврова
DikGazete: Балканам грозит масштабный кризис из-за абсурдных антироссийских шагов
Запрет Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролёт самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию является абсурдным решением, которое может спровоцировать масштабный кризис на Балканском полуострове, где ещё не так давно война унесла огромное количество жизней людей. Об этом сообщает турецкое издание dikGazete.
По мнению авторов материала, руководства вышеперечисленных трёх стран нагнетают обстановку в регионе своими антироссийскими действиями. Всё это делается с подачи Запада во главе с США, которые используют балканские государства в качестве инструмента для провокаций против Москвы.
"В Болгарии и Черногории есть серьёзная оппозиция, поддерживающая Россию <…> Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косовом и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолёта Лаврова во многом обострит напряжённость", — констатируют турецкие журналисты.
Напомним, 5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолёта Сергея Лаврова. Тогда глава МИД РФ назвал это решение возмутительным и беспрецедентным. По словам министра, это событие стало лишением суверенного государства права на осуществление внешней политики, а международная деятельность Сербии на российском направлении оказалась заблокирована.