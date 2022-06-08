В Турции предупредили Балканы о последствиях закрытия неба для самолёта Лаврова

Запрет Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролёт самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию является абсурдным решением, которое может спровоцировать масштабный кризис на Балканском полуострове, где ещё не так давно война унесла огромное количество жизней людей. Об этом сообщает турецкое издание dikGazete.

По мнению авторов материала, руководства вышеперечисленных трёх стран нагнетают обстановку в регионе своими антироссийскими действиями. Всё это делается с подачи Запада во главе с США, которые используют балканские государства в качестве инструмента для провокаций против Москвы.

"В Болгарии и Черногории есть серьёзная оппозиция, поддерживающая Россию <…> Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косовом и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолёта Лаврова во многом обострит напряжённость", — констатируют турецкие журналисты.