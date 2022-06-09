СКР выяснил имена ещё четырёх морпехов ВСУ, причастных к убийствам мариупольцев

Следственный комитет России установил личности очередных украинских военных, которые участвовали в расстрелах мирных жителей Мариуполя. Трое из них — морпехи 36-й бригады ВСУ — рассказали в ведомстве, подчеркнув, что в отношении подозреваемых ведутся уголовные дела.

"Во взаимодействии с ФСБ и ФСИН России выявлены новые лица, причастные к жестоким расстрелам в Мариуполе мирных жителей, среди которых были женщины и дети. Это военнослужащий воинской части А-1965 501-го отдельного батальона морской пехоты Валентин Василенко, командир разведроты 36-й бригады морской пехоты старший лейтенант Владислав Стрюков и его подчинённый Артём Бучковский, военнослужащий этой же бригады Ярослав Ивасев", — уточняется в сообщении.