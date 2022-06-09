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Опубликовано 9 июня 2022, 11:56
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СКР выяснил имена ещё четырёх морпехов ВСУ, причастных к убийствам мариупольцев

Следственный комитет России установил личности очередных украинских военных, которые участвовали в расстрелах мирных жителей Мариуполя. Трое из них — морпехи 36-й бригады ВСУ — рассказали в ведомстве, подчеркнув, что в отношении подозреваемых ведутся уголовные дела.

"Во взаимодействии с ФСБ и ФСИН России выявлены новые лица, причастные к жестоким расстрелам в Мариуполе мирных жителей, среди которых были женщины и дети. Это военнослужащий воинской части А-1965 501-го отдельного батальона морской пехоты Валентин Василенко, командир разведроты 36-й бригады морской пехоты старший лейтенант Владислав Стрюков и его подчинённый Артём Бучковский, военнослужащий этой же бригады Ярослав Ивасев", уточняется в сообщении.

Генпрокуратура ДНР возбудила дела сразу на пятерых командиров ВСУ
Генпрокуратура ДНР возбудила дела сразу на пятерых командиров ВСУ

Ранее Лайф писал, что Следственный комитет России возбудил более тысячи уголовных дел против украинских военных, которые совершали преступления в отношении мирных жителей и ВС РФ в ходе спецоперации в Донбассе.

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ТАСС / Гердо Владимир

Татьяна Миссуми
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