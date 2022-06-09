Сбитый в Белоруссии украинский дрон был оснащён боевыми гранатами

Украинский беспилотник, который белорусские военные нейтрализовали после нарушения границы 30 мая, был оснащён боевыми гранатами. Об этом сообщает госканал "Беларусь 1".

Жертв удалось избежать благодаря слаженным и оперативным действиям белорусских пограничников, которые использовали средства радиоэлектронной борьбы. В итоге беспилотный аппарат, на котором были установлены гранаты от автоматического гранатомёта АГС-17, упал в безопасной зоне, а боеприпасы не взорвались.

Как пишут СМИ, тактика засылки беспилотника в республику была аналогичной атакам ВСУ на Белгородскую область. Кроме того, запуск с территории Украины подтвердили маршрут и кадры начала полёта. Отмечается, что таким способом Незалежная пытается вовлечь Белоруссию в вооружённый конфликт. Как сообщил представитель ВС РБ Андрей Быков, это не первая попытка совершения диверсии в Белоруссии, однако применение дронов практически сразу обнаруживается средствами радиоэлектронной борьбы.