ВСУ за полчаса обстреляли Донецк, Макеевку и ещё три города в ДНР

Донецк, Макеевка и ещё три населённых пункта в ДНР были за полчаса обстреляны украинскими военными с применением артиллерии калибром 122 миллиметра, миномётов калибром 120 и 82 миллиметра и РСЗО "Град". Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) по направлениям: 12:50 — н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка, Червоногвардейский район, выпущено три ракеты из БМ-21 "Град"; 12:44 — н.п. Кодема – н.п. Гольмовский, выпущено десять снарядов 122 миллиметра; 13:10 — н.п. Красногоровка – г. Донецк, Куйбышевский район, выпущено три мины калибром 82 миллиметра", — отмечается в заявлении.

Также обстрелам подверглись Кременец и Александровка, по ним ВСУ выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра. А по Гольмовскому повторно выпущено шесть снарядов того же калибра.